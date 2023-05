Medvedev: "Parece que el público viene predispuesto a abuchear, aunque no sepan exactamente qué es"

El ruso Daniil Medvedev, que superó una nueva prueba en el Masters 1.000 de Madrid al vencer a su compatriota Alexander Shevchenko y alcanzar los octavos de final, mantuvo un particular desafío con los asistentes al estadio Manolo Santana de la Caja Mágica que le abuchearon durante gran parte del encuentro.

Medvedev lamentó tener a parte de la afición en contra, como sucede con otros jugadores como "el danés Holger Rune el domingo o el serbio Novak Djokovic".

"Golpeé la raqueta un poco después del primer set porque estaba frustrado con algunos errores y empezó el público a abuchear. Yo respondí como para que lo hicieran más, es verdad. Pero después, cuando juegas un buen punto también puedes ponerlos de tu lado", destacó el ruso, que recordó que Rune vivió una situación similar frente a Alejandro Davidovich.

"Vi a Holger ayer sin sonido porque estaba durmiendo mi hija. Vi que algo sucedió, que algo pasaba. Se trata de si mereces eso o no. Creo que Rune hizo algo así que hay que ver si se lo merece o no. Yo golpeé la raqueta un poco, así que igual lo merecía. Pero una vez acepté el desafío ellos empezaron a abuchear", recordó el número uno ruso.

"Me parece que a veces también el público, por la razón que sea, viene predispuesto a eso, viene por esa excitación. En cuanto pasa algo, aunque no sepan exactamente qué es, te abuchean. He vivido eso bastante. Novak Djokovic también, muchos jugadores. Es parte del tenis ahora", añadió Medvedev.

El jugador ruso se mostró satisfecho con el nivel ofrecido y elogió a su rival, Shevchenko. "Jugó bien. Probablemente juega mejor en tierra batida, pero creo que puede jugar muy bien en canchas duras. Yo, sin embargo, juego un poco peor en tierra batida, por eso el partido estuvo muy reñido".

"Él tenía oportunidades para ganarlo. En arcilla el servicio no cuenta tanto, así que, aunque lo perdiera, seguía jugando. Eso fue lo que hice. Fue un partido loco y estaba agotado al final. Estoy feliz de que lo pudiera ganar", aseguró.

"Siempre estoy decepcionado de perder mi servicio, pero unas veces es más difícil de recuperarlo que otras. En general duele lo mismo si lo pierdes en cancha dura o tierra, aunque en arcilla es más fácil recuperarlo", indicó Medvedev.

"Mentalmente fue un partido difícil", reconoció el ruso, que confía en lograr pronto un título en arcilla. "Realmente quiero hacerlo aunque voy a tratar de jugar solo los mejores torneos, por lo que estará más difícil porque suelen estar los mejores del mundo. La arcilla no se adapta perfectamente a mi juego".

"Sentí que hice un gran partido y en pista dura cuando hago un partido como hoy suelo ganar más fácil. Tuve que luchar, fue difícil, pero lo quiero hacer lo mejor que pueda", indicó Medvedev, ya instalado en octavos de final.