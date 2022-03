Carlos Alcaraz comienza con firmeza en Indian Wells

El español Carlos Alcaraz, número 19 del ránking mundial, arrancó este sábado con paso firme el torneo de Indian Wells, al doblegar por 6-3 y 6-3 al estadounidense Mckenzie McDonald, número 59 del mundo.

Con camiseta azul y pantalones blancos, Alcaraz controló con autoridad el encuentro y selló su pase a la tercera ronda en una hora y 35 minutos de partido en el desierto californiano.

