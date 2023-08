El gran enfado de Alcaraz: "¿Cómo se puede jugar tan mal al tenis?"

Carlos Alcaraz perdió frente al estadounidense Tommy Paul y quedó eliminado en cuartos del Masters 1000 de Canadá. Ya dejó dudas en el partido frente a Hurkacz. Estas malas sensaciones continuaron frente a Paul y provocaron una gran frustración en el murciano.

Sucedió en el segundo set, tras caer en el primero. Carlos estampó la raqueta contra su banquillo con rabia y se dirigió a sus entrenadores diciendo: "No puedo jugar así de mal, no puedo", una reacción que todavía no se había visto en el español. Después, ya sentado, continuó repitiendo: "¿Cómo se puede tener tan poco 'feeling'? ¡Bárbaro, bárbaro!", para terminar con un "¿Cómo se puede jugar tan mal al tenis?".

Desde el box del jugador, su técnico en el torneo de Toronto, Antonio Martínez Cascales, su fisio Juanjo Moreno y su hermanoÁlvaro, comprobaban la escena con rostro serio. A pesar de llevarse el segundo set, el español acabó cayendo por 6-3, 4-6 y 6-3 y se despidió de Toronto. El próximo lunes viajará a Cincinnati para el próximo Masters 1000.