Djokovic conquista Roma por quinta vez

El serbio Novak Djokovic, número 1 del ránking ATP, conquistó este lunes el Masters 1.000 número 36 de su carrera, al doblegar por 7-5 y 6-3 al argentino Diego Schwartzman en la final del torneo de Roma, del que ya es pentacampeón.

Djokovic, que solo perdió un partido este año, por descalificación en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos por su involuntario pelotazo a una jueza de línea, se hizo con el título número 81 de su carrera.





