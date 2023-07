Djokovic renuncia a jugar el Masters 1.000 de Canadá por "cansancio"

El tenista serbio Novak Djokovic no estará en el torneo de Toronto (Canadá), sexto Masters 1.000 de la temporada que se disputa del 7 al 13 de agosto, por "fatiga", según confirmó la organización.

Novak Djokovic has withdrawn from #NBO23 due to fatigue. As a result, Wimbledon quarter-finalist Christopher Eubanks will now gain automatic entry into the main draw.



Read: ??https://t.co/Mi74EN339Bpic.twitter.com/tCXxKXqr2g