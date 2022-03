Desastre de Muguruza ante Alison Riske; Munar pasa ronda y se cita con Carreño

La tenista española Garbiñe Muguruza cayó ante la estadounidense Alison Riske y dijo adiós a Indian Wells en su primer partido en el torneo que se disputa en el desierto californiano. Riske, que ocupa el puesto 53 en el ránking de la WTA, derrotó a Muguruza, novena en la clasificación mundial, por 0-6, 6-3 y 6-1 en un partido correspondiente a la segunda ronda de Indian Wells que duró una hora y 33 minutos.

La española no tuvo que jugar la primera ronda ya que partía como la octava cabeza de serie de la competición. La derrota de Muguruza llegó en un partido muy extraño y con varias partes muy diferenciadas.



El primer set lo dominó la española con total autoridad y en el segundo llegó a ponerse 3-0 arriba, por lo que tenía todo a favor para anotarse la victoria con comodidad. Riske parecía hundida tras haber perdido los 9 primeros juegos del encuentro, pero de repente reaccionó de forma admirable hasta remontar el segundo set ganando 6 juegos consecutivos.

Ya en el tercer set, Riske se mostró más acertada en los momentos decisivos para culminar un asombroso triunfo ante una Muguruza hundida y que no pudo recuperarse de la gran frustración del segundo set. Se trata de la segunda decepción consecutiva para Muguruza en Indian Wells puesto que en 2021 también se despidió en su primer encuentro en el torneo californiano tras caer ante la australiana Ajla Tomljanovic.

Munar avanza a segunda ronda

Frente a la sorprendente eliminación de Muguruza, la noticia positiva para la delegación española este viernes en Indian Wells llegó en el cuadro masculino de la mano de Jaume Munar, que se clasificó para la segunda ronda al derrotar al chino Juncheng Shang por 6-3 y 6-4 en una hora y 41 minutos. Ahora le espera Pablo Carreño.





Munar no falló ante un Juncheng, de 17 años, que se convertía en el primer jugador chino de la historia en jugar un Masters 1.000 y el más joven en llegar a un Masters 1.000 procedente de la previa desde que lo hiciera Rafa Nadal con 16 años en 2003 en Hamburgo.

Murray logra su victoria 700

Andy Murray consiguió la victoria número 700 de su carrera al vencer al japonés Taro Daniel por 1-6, 6-2 y 6-4. El escocés se convirtió así en el decimoctavo jugador de la Era Open en llegar a las 700 victorias y ahora es uno de los cuatro que siguen activos (Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic son los otros tres). "Alcanzar ese número (las 700 victorias) es realmente un buen logro", dijo en la rueda de prensa.

Murray también reconoció que ha sido difícil para él estos últimos años marcados por las lesiones y por su voluntad de regresar al más alto nivel. "No es fácil llegar ahí. Me han contado que llegué a las 600 en Cincinnati en 2016. Cinco años y medio para conseguir las últimas cien así que me ha costado un rato", admitió el veterano tenista de 34 años.