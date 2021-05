Carlos Alcaraz sucumbe ante su ídolo Rafa Nadal en Madrid; Paula Badosa rompe su techo y está en semifinales

El tenista español Rafa Nadal ya está en octavos de final del Mutua Madrid Open tras solventar este miércoles con autoridad el esperado duelo generacional frente a Carlos Alcaraz (6-1, 6-2), que apenas ha podido plantar cara en el día de su 18 cumpleaños y al igual que Albert Ramos y Alejandro Davidovich se ha despedido en la Caja Mágica.

La afición congregada en la pista Manolo Santana le cantó el 'Cumpleaños feliz' a Alcaraz antes del partido, pero una vez que la bola se puso en juego se acabó cualquier posibilidad de celebración ante un Nadal muy superior que apenas dejó resquicios en su debut en el torneo, que duró una hora y 17 minutos.

El primer cabeza de serie cobró una rápida ventaja de 5-0 ante su compatriota, que tuvo que pedir asistencia del fisioterapeuta por un mal gesto que le dejó dolorida la zona abdominal. Corría el tercer juego del partido y planeó la posibilidad de retirada, pero el murciano pudo volver a la pista.

El 'rodillo' de Nadal continuó intratable, con el primer set asegurado y renta de 3-0 en el segundo, momento en el que Alcaraz por fin mostró pinceladas de su calidad con su único 'break' del partido. El balear no perdonó la 'ofensa' y se lo devolvió en el siguiente juego para enderezar el rumbo hacia su victoria.

De esta forma, el de El Palmar abandonó la Caja Mágica satisfecho al menos de haberse enfrentado por primera vez a su ídolo y con una tarta de cumpleaños que le entregó Feliciano López, mientras que Nadal apenas sumó desgaste antes de enfrentarse en octavos con el australiano Alexei Popyrin o el italiano Jannik Sinner.

Por su parte, Alejandro Davidovich logró complicarle la vida al tercer mejor jugador del mundo, Daniil Medvédev, que se vio sorprendido en el primer set, pero tuvo temple para firmar la remontada (4-6, 6-4, 6-2) tras encadenar cinco juegos consecutivos en el último parcial.

Más clara aún fue la derrota del barcelonés Albert Ramos, campeón en Estoril el pasado domingo, pero que sucumbió en dos mangas ante el argentino Federico Delbonis (7-6, 6-3), clasificado desde la previa y verdugo ya en la primera ronda de Pablo Carreño.

La tenista catalana Paula Badosa se convirtió en la primera española en la historia del Mutua Madrid Open en alcanzar las semifinales del torneo tras imponerse este miércoles en un gran partido a la suiza Belinda Bencic por 6-4, 7-5.

Badosa, campeona junior de Roland Garros en 2015, sigue alargando su sueño en la capital donde hasta esta edición no había ganado ningún partido en la Caja Mágica y donde ahora está a las puertas de la que sería la primera gran final de su carrera profesional.

ESPECTACULAR ��



���� @paulabadosa reaches the BIGGEST semifinal of her career, becoming the first Spanish woman to make the last four in Madrid!#MMOPENpic.twitter.com/elR4DEoSuU