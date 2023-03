Alcaraz, como un tiro a la tercera ronda en tan solo 64 minutos

Tan solo 64 minutos necesitó este viernes Carlos Alcaraz para avanzar a la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, en el que es defensor del título, al arrollar 6-0 y 6-2 al argentino Facundo Bagnis (n.100) en su estreno.

Tras conquistar Indian Wells sin perder un set y aplastando al ruso Daniil Medvedev en poco más de una hora en la final, Alcaraz, número uno del mundo, revalidó la victoria cosechada ante Bagnis el pasado verano en Umag (Croacia), cuando también había logrado un 6-0. En la tercera ronda, Alcaraz se enfrentará al serbio Dusan Lajovic (n.76) quien superó 6-4 y 7-6 al estadounidense Maxime Cressy.

Home is where the heart is ??@carlosalcaraz#MiamiOpenpic.twitter.com/Rk6KmiAytH