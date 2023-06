Feliciano López, nuevo director de las Finales de la Copa Davis: "Djokovic merece respeto"

El tenista español Feliciano López, de 41 años y ganador de la competición en cuatro ocasiones, ha sido nombrado director del torneo para las Finales de la Copa Davis de 2023, según anunció este jueves la Federación Internacional de Tenis (ITF). Feliciano López liderará la organización de la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis 2023, que se disputan del 12 al 17 de septiembre, y la Final 8 en Málaga, del 21 al 26 de noviembre.

La fase de grupos se celebrará en Bolonia, Manchester, Valencia y una ciudad croata aún por confirmar. Cuatro equipos jugarán en formato de todos contra todos en cada sede, y los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Final 8 de Málaga. Feliciano López confesó que es un "gran honor" convertirse en el director del torneo de las Finales de la Copa Davis. "Agradezco a la ITF este nombramiento. Tengo recuerdos muy especiales de jugar en esta competición, por lo que estoy muy feliz de asumir un papel de liderazgo en la realización de estos eventos. Como deportista, representar a tu país es el pináculo de tu carrera", indicó.

