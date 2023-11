Djokovic: "Perder con Carlos Alcaraz me motivó para el resto de temporada"

Djokovic se estrena este jueves en la Copa Davis de Málaga contra Gran Bretaña y en una entrevista para 'MARCA' habló sobre las palabras de de Juan Carlos Ferrero, en las que comentaba lo que tiene que aprender Carlos Alcaraz de él. "Yo le tengo mucho respeto a Ferrero, partiendo de la base de que fue número uno. Siempre me impresionó lo profesional que era y la seriedad con la que se dedicaba al tenis. Es obvio que ha ayudado mucho a Alcaraz no sólo a lograr los éxitos sino a mantener la humildad y una mentalidad de campeón. Tiene sólo 20 años, pero en pista se comporta como alguien que tiene mucha experiencia y madurez", afirmó el serbio.

Carlos Alcaraz ha sido el único capaz de vencer a Djokovic en un Grand Slam (Wimbledon) este año. "No tengo remordimientos de conciencia. Intento mirar hacia delante y en todas las grandes finales que he perdido siempre hay una razón. Intento aprender de ello y la experiencia de la derrota en una final de Grand Slam me motiva incluso más. Perdí en Wimbledon y desde entonces lo gané todo a excepción del partido con Sinner en la fase de grupos de Turín. Si analizo el año, podría decir que me fue bien perder con Carlos porque me motivó para el resto de temporada", explicó.

Djokovic convive con la pelea de logros con Nadal y Federer. "Es verdad que no podemos ser amigos porque con los amigos hablas de todo, de lo bueno, de lo malo, tus secretos... Con tus rivales no creo que te sientas muy a gusto revelando todo eso. En los últimos 15 años he visto más a Nadal y a Federer que a mis padres. Eso significa que han sido una parte muy importante de mi vida y de mi carrera. Tengo un respecto increíble por ellos y por la rivalidad que hemos mantenido tanto tiempo. Ha sido un viaje juntos muy largo y cuando colguemos la raqueta lo veremos de una manera más relajada", apuntó.

Rafa Nadal pretende volver al circuito ATP el próximo año y podrían volver a verse las caras. "Creo que a mucha gente le gustaría que fuera en Roland Garros. ¿Por qué no? Aunque si me das a elegir yo diría cualquier otro sitio. Roland Garros no estaría mal, pero Nadal es el jugador que más veces ha ganado allí en la historia del torneo. Creo que cualquier sitio será increíble tanto para nosotros como para el mundo del tenis. Sería como una especie de último baile. No sé cuántas más veces tendremos la ocasión de enfrentarnos o si lo vamos a hacer. Espero que sí porque es lo que todo el mundo quiere y yo también", explicó.