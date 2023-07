Conchita Martínez, nueva directora de las Finales de la Billie Jean King Cup

La española Conchita Martínez ha sido nombrada directora de las Finales Billie Jean King Cup, que se disputarán en Sevilla, del 7 al 12 de noviembre. "Va a ser un gran evento, es una gran oportunidad para los españoles de ver a los mejores equipos del mundo", dijo la española en un acto organizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) en Londres.

Thank you so much for this opportunity Billie Jean , what a great honor and privilege to be part of the biggest team competition in the world , I can’t wait !#sevilla#BJKC#tennishttps://t.co/V2WBsMYHcX