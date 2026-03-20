La tecnología que quiere acabar con el codo de tenista en el pádel

El pádel ha seguido creciendo a un ritmo imparable en los últimos años, pero con él también han aparecido molestias físicas cada vez más habituales entre los jugadores. En este contexto, Bullpadel ha dado un paso adelante con el lanzamiento de su nueva línea Cloud, una colección de palas que ha buscado equilibrar rendimiento y bienestar en la pista.

La marca ha apostado por una combinación de materiales más elásticos y núcleos de alta absorción que han permitido reducir de forma notable las vibraciones en el golpeo. A esto se ha sumado la incorporación de un Hesacore Gel específico para esta gama, un sistema que ha mejorado tanto la ergonomía del agarre como la protección frente al impacto repetitivo.

La clave de toda la gama ha residido en la tecnología Cloud, un desarrollo que ha combinado materiales flexibles, núcleos de baja densidad y sistemas antivibratorios. Este conjunto ha permitido suavizar la sensación de golpeo y reducir la fatiga, un aspecto cada vez más valorado por jugadores de todos los niveles.

Dentro de esta nueva línea, Bullpadel ha reinterpretado algunos de sus modelos más emblemáticos con un enfoque claro en el confort. La Vertex 05 W Cloud ha mantenido su carácter polivalente para jugadoras avanzadas, pero ha incorporado un tacto más suave gracias a materiales como la Cloud EVA y ElasticFiber; la Hack 04 Hybrid Cloud, por su parte, ha apostado por un juego potente y versátil sin perder precisión, reduciendo vibraciones con tecnologías como Vibradrive y Hesacore Gel; mientras que la Neuron 02 Cloud ha llevado el control a un nuevo nivel, alineada con el estilo de Federico Chingotto, ofreciendo mayor comodidad y menor impacto en partidos exigentes.

En un momento en el que el pádel ha dejado de ser solo rendimiento para convertirse también en salud y longevidad deportiva, Bullpadel ha respondido a una demanda creciente: jugar mejor, sí, pero también jugar durante más tiempo y con menos riesgo de lesión. Una evolución que ha puesto el foco no solo en el punto, sino también en el cuerpo que lo ejecuta.