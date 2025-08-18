La Rafa Nadal Academy sigue apostando firmemente por el pádel y ya suma 19 pistas

El pádel ha vuelto a dar un paso adelante en la Rafa Nadal Academy by Movistar. El prestigioso centro deportivo de Manacor, conocido mundialmente por su formación de tenistas, ha reforzado su apuesta por esta disciplina con la inauguración de tres nuevas pistas cubiertas. El estreno no podía tener mejores protagonistas: la número uno del mundo, Gemma Triay, y Maribel Nadal, subdirectora general de la academia, quienes han sido las encargadas de presentar este nuevo espacio.

Con esta ampliación, la Rafa Nadal Academy alcanza un total de 19 pistas de pádel (nueve exteriores y diez indoor) consolidando unas instalaciones que ya son referencia para profesionales y aficionados. Las nuevas pistas han sido estrenadas por la propia Gemma Triay, que después compartió juego con una treintena de jóvenes participantes del campus de pádel organizado junto a la Federación Española y la Federación Balear.

El proyecto ha contado con la colaboración de Greenset, compañía especializada en la construcción de superficies deportivas, lo que ha garantizado un estándar técnico de máxima calidad. Jugadores de élite como Ramiro Moyano, Patricia Martínez, Antonio “Pincho” Fernández y Adrián Marqués ya han comenzado a entrenar en las nuevas instalaciones, integrando su preparación diaria en este renovado espacio.

En los últimos años, la Rafa Nadal Academy ha consolidado su papel en el mundo del pádel con iniciativas como el Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group, un circuito amateur que ha atraído a cientos de participantes, y la presencia internacional en eventos de primer nivel como el Premier Padel de Kuwait o el Cancún P2 en México.

Maribel Nadal ha destacado la ilusión que supone esta ampliación y el orgullo de ver cómo el pádel gana cada vez más protagonismo en el campus. La academia, que nació con el tenis como eje central, ha logrado que el pádel se convierta en uno de sus pilares de crecimiento, atrayendo a jugadores de todo el mundo. Con esta apuesta, Manacor reafirma su posición como uno de los epicentros internacionales del deporte de raqueta.