Varios. La FDJ activa una nueva edición de 'España compite' para seguir impulsando el deporte nacional

El programa de ayudas a deportistas individuales y entidades deportivas ha impulsado desde 2017 la realización de 329 proyectos deportivos

El Programa 'España Compite', gestionado por la Fundación Deporte Joven (FDJ) con la colaboración del Consejo Superior de Deportes (CSD), iniciará su octava edición para seguir promoviendo la ejecución de múltiples proyectos deportivos y facilitar la participación del sector empresarial.

Este programa de ayudas, con calificación de actividad prioritaria de mecenazgo, ofrece importantes desgravaciones fiscales tanto a las empresas como a los empresarios individuales que lleven a cabo donativos, donaciones y aportaciones a la Fundación Deporte Joven con destino a la financiación de dicho programa.

'España Compite' tiene como beneficiarios a deportistas y entidades deportivas, y contempla como líneas de actuación la participación de entidades deportivas en competiciones, la preparación y/o participación de deportistas en competiciones deportivas, y la organización de la propia actividad deportiva.

Desde que la Fundación Deporte Joven asumiera su gestión en 2017 ha promovido 329 proyectos en disciplinas como el atletismo, automovilismo, baloncesto, balonmano, béisbol, ciclismo, ciclismo paralímpico, esquí, fútbol, fútbol sala, gimnasia, golf, hockey, montañismo y escalada, motociclismo, pádel, piragüismo, remo, rugby, taekwondo, triatlón, triatlón paralímpico, tenis, vela, voleibol, y windsurf. Han participado como donantes 815 empresas y empresarios individuales por un valor de 8.923.904 euros.

BENEFICIOS FISCALES

La calificación como actividad prioritaria de mecenazgo de este programa para 2024 reporta un beneficio fiscal a las empresas y a los empresarios individuales (autónomos) que realicen donativos, donaciones y aportaciones a favor de la Fundación Deporte Joven, para la gestión del programa 'España Compite'.

En el caso de las empresas que tributan por Impuesto de Sociedades (IS), el beneficio fiscal consistirá en una deducción a practicar en la cuota íntegra del IS de hasta el 55% de los citados donativos, donaciones o aportaciones, siempre y cuando el importe no supere anualmente el 20% de la Base Imponible del IS, y sea de entre 150 y 50.000 euros por año y aportante.

En cuanto a los empresarios individuales (autónomos) participantes en el programa, que tributan por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se establece también que los donativos, donaciones y aportaciones, sean por una cantidad de entre 150 y 50.000 euros, por año y aportante.

En su caso, los primeros 250 euros de la donación, comportarán una deducción del 85%, mientras que, por el importe restante del total de la donación, corresponderá una deducción de hasta el 50%. El límite de la deducción se establece en el 15% de la base liquidable del IRPF.