Varios.- La tiradora Lucía Martín-Portugués y su técnico José Luis Álvarez protagonizan'Lo que aprendí de mi entrenador'

La tiradora española de esgrima Lucía Martín-Portugués y su técnico, José Luis Álvarez, protagonizan una nueva entrega de 'Lo que aprendí de mi entrenador', el proyecto impulsado por el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas (CSED) del Consejo Superior de Deportes (CSD).

A través de un diálogo entre deportista y entrenador, grabado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, ambos analizan las claves de un trabajo conjunto que ha conseguido situar al equipo español entre los mejores del mundo.

A sus 33 años, Lucía Martín-Portugués vive el mejor momento de su carrera. En 2022 logró las medallas de oro, plata y bronce en las Copas del Mundo de Argel, Atenas y Estambul, respectivamente. Este año ha conseguido una plata en el Gran Premio de Túnez. Su próximo reto es conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por su parte, José Luis Álvarez cuenta con una exitosa trayectoria como entrenador, que incluye su trabajo con la selección de México en los Juegos de Río 2016. Con España ha hecho historia al acompañar por primera vez en el podio de una Copa del Mundo al equipo femenino de sable.

En la conversación, los dos desvelan algunos detalles de su trabajo diario y cuentan anécdotas vividas dentro y fuera de la competición. "Yo como persona soy fuego y José Luis me ha enseñado cómo controlar eso. El control y la disciplina es lo que más he aprendido de él, junto con la importancia de la estrategia. Tú puedes poner todo tu corazón, pero si no tienes un plan, no llegas a ningún sitio", indica Martín-Portugués.

"Lucía pone mucho corazón, mucho coraje, muchas ganas, pero yo vi que su debilidad estaba en que no tenía un plan. Llegaba a los combates y no tenía estrategia. Por eso siempre pensé que tenía que montar un plan para ella", explica José Luis Álvarez.

'Lo que aprendí de mi entrenador' busca incidir en la importancia de la figura del entrenador y en su labor a la hora de mejorar la preparación, la progresión y la consecución de los éxitos de los deportistas. A través de un diálogo abordan aspectos como la importancia de la figura del técnico o las cualidades que debe poseer para realizar su trabajo en la mejor de las condiciones. Además, se analizan cuestiones como el método de trabajo empleado, sus experiencias en la competición o sus ideas sobre los aspectos psicológicos en el ámbito del deporte.