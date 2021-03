Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, escogió a Erling Haaland como próximo gran fichaje del club blanco, por delante de Kylian Mbappé por "circunstancias económicas", aunque señaló que el francés es el "relevo" de grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Neymar: "A día de hoy si pudiesen venir los dos al Madrid, me gustaría", reconoció Ramos, que posteriormente optó por Haaland. "Por las circunstancias y la actualidad, a día de hoy sería más fácil fichar a Haaland. El que viene tomando relevo tras Cristiano, Messi y Neymar es Mbappé, las circunstancias económicas están mas complicadas y puede ser más difícil llegar a un acuerdo", apuntó.

Ramos, además, destacó la necesidad de gol de la actual plantilla madridista que cubriría la llegada de Haaland. "Nunca estaría mal reforzar al Real Madrid con un nueve como Haaland. Su hambre de gol y su rendimiento nos da algo que nos falta, que también te da Mbbapé, pero creo que sería más fácil traer a Haaland", opinó en una charla distendida con el 'streamer' Ibai Llanos.

El capitán madridista aportó algo más de luz sobre las negociaciones estancadas de su renovación, dejando claro su compromiso y el deseo que tiene para cuando llegue el momento de marcharse del Real Madrid: "Me gustaría irme con la conciencia tranquila, de haberlo dado todo por el club, estando al máximo nivel todo el tiempo, sea hoy, mañana o dentro de cinco años. Ojalá que sea dentro de muchos años, irme por la puerta grande con el reconocimiento y el cariño que yo le tengo al club, que se me devuelva por estar tantos años defendiendo este escudo", manifestó. "Soy una persona siempre muy optimista y creo en el trabajo. Si eres constante, las cosas acaban saliendo, tarden más o menos. No hay ninguna novedad que contar, se genera mucha expectación por lo que va a pasar, pero más que yo no la tiene nadie. Lo que pase pasará pero ahora mismo no puedo decir nada porque no hay ninguna novedad. Mi felicidad llega por volver al césped, estar con los compañeros y poder jugar este fin de semana", añadió.

Su objetivo: el Mundial de 2026

Ramos defendió su buena preparación física sin ver cercano el momento de su retirada e incluso lanzándose a marcar un objetivo que le tendría en activo hasta los 40 años, llegar al Mundial 2026. "El fútbol ha evolucionado para bien, la gente se está cuidando, come mejor y descansa bien. Hay jugadores que lo hacíamos hace diez años. Mis 34 son los 28 de hace años, ahora es recoger lo sembrado. Me siento mejor, más fuerte, rápido y le añado la experiencia como plus. Me veo dejando el fútbol antes por un problema mental que físico. Antes a los 30 te llamaban viejo, yo estoy tranquilo porque mi mentalidad marca la diferencia. Si la cabeza me aguanta podré llegar al Mundial 2026. Sería el único en la historia que jugaría seis Mundiales", apuntó.

El capitán madridista lamentó la eliminación de la 'Champions' del Sevilla, "después del gran partido en Dortmund no merecieron caer eliminados", y celebró la del Barcelona. "Mentiría si digo que la satisfacción no se incrementa al ver caer a un rival directo". Aunque avisó de que es mejor no reírse porque al Real Madrid le puede pasar lo mismo: "El Atalanta tiene poco que perder pero mucho que ganar".

De todas las parejas de centrales que ha tenido en su carrera, señaló Ramos la que formó con Gerard Piqué en la selección y con Pepe en el Real Madrid como las mejores, y descartó que en el caso de marcharse del Real Madrid, el Barcelona fuese una opción.

"Hay cosas que no compra el dinero, somos parte de esta institución, del escudo, jugadores como Iker, Raúl o Ramos". Aunque abrió las puertas de su hogar a Leo Messi si quiere cambiar de aires. "Le habilito mi casa si hace falta para que venga a jugar al Madrid", bromeó.

No hubiera dejado irse a Cristiano Ronaldo

Sobre el adiós de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, admitió que ha costado caro a las dos partes y dejó un mensaje a la directiva presidida por Florentino Pérez: "No me sorprendió su marcha. Perdió Cris y perdió el Madrid. Yo no lo hubiese dejado salir porque es de los mejores del mundo y nos hubiese acercado a ganar. Son relaciones que deben de ser de por vida, con la entidad por encima de la opinión de un entrenador o presidente", señaló.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, marcó el partido del sábado ante el Elche como la fecha de su regreso, recuperado de la lesión de rodilla que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el 14 de enero: "La idea es estar contra el Atalanta, llevo unos días entrenando con el grupo tras la lesión de rodilla. Intentaré disputar el partido ante el Elche y después ante el Atalanta estar disponible para jugar", manifestó.

El capitán madridista lamentó la plaga de lesiones que ha dejado a Zinedine Zidane hasta sin nueve jugadores en un momento importante de la temporada y analizó la irregular campaña madridista desde la confección de la plantilla realizada el pasado verano: "No tener disponibles a todos los jugadores, que se vendieron algunos y que salieron cedidos otros, provoca que no acabes de consolidar una plantilla. Ha sido un año negro, de mala suerte con lesiones, pasando por mí, que nunca había tenido un período tan largo", aseguró en un directo en Twitch con Ibai Llanos. "Nos habría gustado tener disponibles a todos, pero son circunstancias del fútbol que nos han tocado y hay que salir con lo que se tiene y la cantera ha tenido la oportunidad de demostrar qué quiere ser. Ya estamos casi todos disponibles para que Zizou lo tenga difícil para elegir", añadió.

Ramos analizó la situación del Real Madrid sin descartar que puedan revalidar la corona liguera pese a la desventaja de ocho puntos con el Atlético de Madrid: "Peores cosas se vieron en Liga", dijo. "El Atlético está muy regular, pierde muy poco y ha hecho méritos para estar ahí. No dependemos de nosotros, pero vamos a meter presión como siempre y a lucharla hasta el final", añadió.

Aún se habla de la polémica del derbi madrileño que acabó en empate en el Wanda Metropolitano y una acción dentro del área del Atlético de Madrid, con una mano de Felipe que el colegiado no interpretó como penalti tras ser avisado por el VAR: "Con Hernández Hernández tengo una amistad especial", bromeó Ramos. "Normalmente cuando te avisan para ir a ver el VAR es porque hay algo y te dicen que es penalti. Para mí es una mano que se puede pitar perfectamente. Todo se incrementa porque este árbitro está mirado por lupa por declaraciones mías y porque no ha estado acertado con el Madrid", añadió. "Lo que es cuestionable es que vaya a verlo y no cambie su decisión. Del 1 al 100 está en el 90 que yo lo pitaría y el VAR le llamó porque era penalti. No puede decir que no lo haya visto, pero consideró que no era y es respetable", señaló.