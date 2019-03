Mirambell renuncia al Mundial con una conmoción tras un accidente en los entrenamientos

El piloto español de skeleton Ander Mirambell no disputará el Mundial de skeleton que arranca este jueves en Whistler (Canadá) debido a una conmoción cerebral sufrida durante los entrenamientos, al perder el control del trineo.

"Un accidente durante los entrenamientos ha forzado a Ander Mirambell a renunciar a participar en el Mundial de skeleton. Afectado por una conmoción, ha ratificado la decisión, aconsejada por los médicos, al levantarse hoy jueves", manifestó el equipo de prensa del piloto en un comunicado.

Mirambell cierra de este modo una temporada complicada marcada por las lesiones, aunque sin embargo se ha mantenido entre los elegidos para poder participar en la Copa del Mundo 2019-2020.

"Ha sido un fallo mío. En la curva 12 apuré demasiado el techo, golpeé en la salida, me salté incluso la 13, entré mal en la 14 y golpeé de nuevo en la pared. Conseguí salvar milagrosamente la última curva, a la que casi entro con el trineo del revés a más de 130 km/h, algo que, de haber ocurrido, habría revestido unas consecuencias mucho más graves", comentó Mirambell sobre el accidente.

El de Barcelona ha intentado recuperarse para participar en el Mundial, pero finalmente los médicos lo desaconsejaron. "Me bajé del trineo completamente grogui. El responsable médico circuito apuntó en ese momento a una conmoción, y que con los síntomas que tenía me sacaría de la competición de inmediato, pero optó por darme crédito y esperar", comentó.

"Me hacía mucha ilusión participar en el Mundial, y por eso he seguido haciendo los ejercicios de preparación, pero unos días después debo confesar que no estoy a punto. He competido con el cruzado roto, con la clavícula y un dedo fracturado... Pero esta vez, con la cabeza tocada no", manifestó.

En este sentido, aseguró que es la decisión "más difícil" que ha tomado nunca. "En un circuito donde estamos superando los 145 km/h no sería lo más prudente. Este incidente me recuerda al que sufrí en Cesana en la temporada 2009-10, y entonces competí al día siguiente. Aquello fue una locura, y en el deporte hay que aprender de las cosas, sobre todo cuando no se hacen bien", aportó.

Este incidente pone el punto final a una temporada que Mirambell resume de este modo. "Ha sido una campaña positiva, porque hemos salvado la copa del Mundo a pesar de la lesión en la espalda, y también triste, porque no he estado en condiciones de competir. Hemos dado un paso adelante a nivel de material y pilotaje", resumió.

"Ahora toca, en primer lugar, recuperarse de la conmoción, que me llevará una semana, y lo más importante, localizar la lesión en la espalda, recuperar esa vértebra y empezar a pensar en la temporada que viene", concluyó sobre esta temporada "poco buena".