Martín Presa, en Tiempo de Juego: "Estoy defendiendo los intereses del Rayo hasta con la cara"

El presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, ha sido noticia en las últimas horas tras protagonizar una pelea con uno de los representantes de Raúl de Tomás. Tras el partido del Rayo Vallecano, el máximo mandatario del club madrileño ha estado en el micrófono de Tiempo de Juego explicando lo sucedido.

"Fui a una reunión que me convocó el jugador, se presentaron estas personas y pasó lo que pasó", ha comenzado explicando. "La situación fue que yo me enfadé, alcé la voz y dije las cosas que pensaba porque vi actitudes que no me gustaban", ha añadido.

El presidente del Rayo terminó la discusión acudiendo al hospital con lesiones leves tras recibir un golpe del representante del futbolista. "Él me dio un cabezazo, un acto muy cobarde", ha dicho. "La persona que me ataca, me da en la nariz y en la nuez, eso lo hace una persona que está entrenada", ha añadido.





Además, también ha querido desmentir que él agrediera a nadie. "Es completamente falso que yo haya golpeado a nadie, no alcé la mano a nadie", ha comentado.

Tras este suceso, Martín Presa ha asegurado que el RayoVallecano no va a tratar más con este representante. "Es una acción de un criminal pegar a alguien que lleva gafas, con gente así, el Rayo no puede tratar", ha asegurado. "Estamos defendiendo los intereses del Rayo hasta con la cara", ha zanjado.

El fichaje de Raúl de Tomás, muy cerca

A pesar de que la relación con el representante del jugador por parte del presidente del Rayo haya quedado rota, el futbolista sigue estando muy cerca de llegar al equipo madrileño. "RDT a fecha de hoy no está firmado pero vamos a intentar hacerlo", ha dicho.

"Él quiere venir, el Rayo quiere que venga... Es muy posible que se dé", ha desvelado.