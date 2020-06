LeBron James promoverá el voto negro; la NASCAR prohíbe la bandera confederada

BALONCESTO

La estrella de la NBA LeBron James ha contactado con otros jugadores de la liga y con protagonistas del mundo del espectáculo para impulsar una nueva plataforma que promueva el voto negro en Estados Unidos, a raíz de las protestas por todo el país tras la muerta de George Floyd a manos de un policía.

"Debido a todo lo que está sucediendo, la gente finalmente comienza a escucharnos, sentimos que finalmente estamos poniendo un pie en la puerta. Depende de nosotros durante cuánto tiempo. No lo sabemos. Pero sentimos que estamos recibiendo oídos y atención, y que este es el momento para que finalmente marquemos la diferencia", dijo James, según The New York Times.

El grupo se llamará 'Más que un Voto', derivado del lema 'Más que un Deportista' que acompaña a la plataforma de medios digitales de James, llamada 'Uninterrupted'.

El lunes, la estrella de Los Angeles Lakers habló por teléfono con varios deportistas para discutir la idea. Entre ellos estaban los exjugadores de la NBA Steven Jackson -amigo de George Floyd-, Kendrick Perkins, Udonis Haslem y Jalen Rose; los jugadores de la WNBA Skylar Diggins-Smith y Chiney Ogwumike; los jugadores de la NBA Draymond Green, Eric Bledsoe y Trae Young; y el jugador de la NFL Alvin Kamara.

La llamada duró 45 minutos e incluyó un debate encendido de los problemas con palabras apasionadas de Green, Jackson y Perkins, según una persona familiarizada con la situación. También planean unirse a la iniciativa el comediante Kevin Hart y el rapero Bun B.

La inversión inicial para la organización vendrá de James, su socio comercial Maverick Carter, el ejecutivo de la industria musical Jimmy Iovine y el asesor de inversiones del jugador, Paul Wachter. Entre los asesores del grupo están Adam Mendelsohn, el asesor de medios de James desde hace mucho tiempo, y Addisu Demissie, quien está asesorando la campaña presidencial de Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca.

La nueva plataforma quiere apuntar a estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Florida, Georgia y Texas para luchar contra la represión de los votantes. Además, también planea trabajar con grupos de derechos de voto ya existentes como 'Fair Fight', que fue iniciado por la política de Georgia Stacey Abrams, y 'When We All Vote', que fue lanzado por la exprimera dama Michelle Obama.

NASCAR

La NASCAR estadounidense anunció la prohibición de la bandera confederada en sus eventos, con el compromiso de que ningún miembro de la sociedad se sienta excluido por un símbolo vinculado con la esclavitud y la supremacía blanca.

En la ola de gestos del deporte desde la muerte de George Floyd cuando estaba en custodia policial, la NASCAR anunció la prohibición de una bandera que muchos interpretan como símbolo del racismo y la esclavitud en Estados Unidos.

"La presencia de la bandera confederada en los eventos de la NASCAR va en contra de nuestro compromiso de dar un ambiente inclusivo y de bienvenida a todos nuestros seguidores, nuestros profesionales e industria", dice el comunicado.

"Creando juntos el amor a las carreras y una comunidad a su alrededor es lo que hace especial a nuestro deporte y afición. La exhibición de la bandera confederada será prohibida en todos los eventos y zonas de la NASCAR", añade.

FÚTBOL

La Federación Estadounidense de Fútbol eliminó este miércoles la norma que dicta que los jugadores deben permanece en pie mientras suena el himno nacional. "La Junta Directiva de la Federación Estadounidense votó para derogar la Regla 604-1, que requería que nuestros jugadores se pusieran de pie durante el himno nacional", señaló el organismo en un comunicado en su página web.

El ente recordó que esta norma se puso en práctica después de que la futbolista Megan Rapinoe se arrodillara en solidaridad con la protesta pacífica inspirada por el entonces 'quarterback' de San Francisco 49ers Colin Kaepernick. "Ha quedado claro que esta regla estaba equivocada y que menoscababa el importante mensaje del 'Black Lives Matter'", añadió.

"No hemos hecho lo suficiente para escuchar, especialmente a nuestros jugadores, para comprender y reconocer las experiencias muy reales y significativas de la comunidad negra y otras minoritarias en nuestro país. Pedimos disculpas a nuestros jugadores, especialmente a nuestros jugadores negros, al personal, a los aficionados y a todos los que apoyan la erradicación del racismo", añadió.

Para la federación, "los deportes son una plataforma poderosa para el bien". "Y no hemos usado nuestra plataforma tan efectivamente como deberíamos haberlo hecho. Podemos hacer más en estos temas específicos y lo haremos", advirtió.

El organismo que rige el fútbol en el país también dejó claro que "debería depender" de los propios futbolistas el determinar "cómo pueden utilizar mejor sus plataformas para combatir todas las formas de racismo, discriminación y desigualdad".

"Estamos aquí por nuestros jugadores y estamos listos para ayudarles a elevar sus esfuerzos para lograr la justicia social. No podemos cambiar el pasado, pero podemos marcar la diferencia en el futuro. Estamos comprometidos con este esfuerzo de cambio e implementaremos acciones de apoyo en el futuro cercano", sentenció.