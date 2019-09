El homenaje de El Partidazo de COPE a Blanca Fernández Ochoa

En El Partidazo de COPE despedimos a Blanca Fernández Ochoa, tras encontrarse su cuerpo este miércoles en el Pico de La Peñota, en Cercedilla.

Jesús Aguado, amigo de Blanca Fernández Ochoa

"Es una noche difícil pero me quedo con la frase de Blanca de ‘lo importante no es caerse, sino levantarse’. Ha sido un golpe tremendo, pensábamos que podíamos encontrarla y ha sido inesperado".

"Yo tengo el honor de ser amigo de la familia. Se honra uno con la amistad de los Ochoa".

"Blanca ha salido con nosotros por la montaña en distintas ocasiones. Conservaba una forma física excelente, era una perfecta montañera, a la que no había que esperar. Solía llevar sus dos perros y no había ningún problema, gozaba mucho de la montaña. No le gustaba el frío porque decía que había sufrido mucho frío en su vida".

"En la montaña no era Blanca Fernández Ochoa, no se daba a conocer, era una más".

"Conozco perfectamente La Peñota. Se desechó ir allí porque estaba muy lejos de su coche, no tenía mucha lógica, era más normal que hubiera ido por Siete Picos porque ir a La Peñota sería retroceder, era un palizón".

"El sábado había muchos grupos de montaña que va mucho por esa zona, pero si te separas un poco hay una zona que es poco menos que no visitar, por donde no pasa la gente".

"Blanca conocía esa montaña porque La Peñota es el pico más cercano a Cercedilla, pero con la lluvia puedes tener un resbalón, tener hipotermia…."

"Si conoces a Blanca sabes que no es raro que no llevara el móvil. Es bastante normal que se dejara el teléfono y que no volviera a por él. Eso nos preocupaba porque no teníamos la ubicación".

"Hasta ayer nos preguntábamos qué podía haber pasado para que Blanca no diera señales de vida. Ella hacía muchas veces eso de irse por su cuenta. Todos nos hicimos esa pregunta. Llegamos a pensar ‘Blanca nos la está jugando’, queríamos pensar eso, que era una broma pesada, pero desgraciadamente no ha sido así. Aunque no se comente, esto es bastante habitual en invierno, pero no se comenta nada".

María José Rienda, Presidente del CSD

"Estamos todos afectados, la noticia ha sido un jarro de agua fría".

"Ella ha sido un referente, nos inspiró a muchísimas generaciones. Fue un estandarte en el deporte español y es una gran pérdida. Los dos hermanos abrieron un camino grandísimo, hizo muchísimo por el deporte y por el legado que dejaron".

Fernando Romay, ex jugador de baloncesto

"Era mi amiga, hemos hecho cosillas juntos. Su carácter fue el que le llevó a ser la campeona que es. Lo que me maravilla de ella era lo concienzuda que era, la capacidad de trabajo que tenía, el carácter de ganadora".

"Estaba deseando que apareciese y que nos echase la bronca por haberla estado buscando, pero lo peor de todo se cumplió y lo único que pido es que ojalá no haya sufrido".

Luis Malvar, periodista de COPE que narró la medalla de Blanca Fernández Ochoa

"Después de conseguir la medalla, Blanca dijo ‘Cuánto me ha buscado una medalla, toda mi juventud y cuántas arrugas tengo’, y se echó a llorar".

Olga Viza, periodista

"Recuerdo más Calgary que Albertville; aquél día lo recuerdo nítidamente. Me contó que en la primera manga había tenido unas sensaciones horrorosas, y luego vio que había hecho el mejor tiempo. Yo estaba esperando abajo cuando podía colgarse el oro y en la pantalla vi cómo caía, vino a nosotros, se quitó las gafas y se echó a llorar. El año pasado me dijo ‘entre una manga y otra vino un federativo y me dijo que se conformaban con un bronce, que yo amarrara y consiguiera una medalla’0, y que eso le creo una angustia que le agarrotó. Dijo hay dos tipos de deportistas: los que disfrutan y los que son un producto, y yo era un producto, tenía que conseguir una medalla. Por eso, tras la medalla, colgó los esquíes".