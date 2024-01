Esquí.- El español Oriol Cardona, campeón de Europa de esprint en esquí de montaña

Ana Alonso, subcampeona en la prueba femenina disputada en Flaine

El esquiador español Oriol Cardona conquistó este miércoles el oro en la modalidad de esprint del Campeonato de Europa de esquí de montaña, que se está disputando en Flaine (Francia), mientras que su compatriota Ana Alonso logró la medalla de plata en la categoría femenina.

Alonso cosechó el primero de los metales para España en una prueba donde superó las series eliminatorias con solvencia hasta alcanzar la final. En esa instancia luchó frente a la suiza Marianne Fatton, quien obtuvo el título con un registro en meta de 03:09.02; la andaluza cedió en los metros finales, hasta acabar en 03:09.86.

En declaraciones a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), la propia Alonso tildó como "muy complicada" su prueba "por el nivel de mis rivales". "El cansancio entre series también me hacía dudar en la final, lo he dado todo y me voy muy contenta con esta medalla que llevo trabajando desde hace años y hoy la he podido conseguir", comentó la andaluza en la línea de llegada.

Cardona remató la jornada con un oro para seguir como referencia de su disciplina, tras proclamarse campeón del mundo en Boí Taüll la temporada pasada. El catalán volvió a demostrar que es el rival a batir tras haber ido pasando en puestos destacados cada una de las series eliminatorias, hasta situarse con destreza en el grupo finalista.

"Muy contento de defender el título de campeón de Europa, me encontraba con sensaciones regulares pero en la final he tenido que remontar posiciones y ha sido llegar a la transición final junto a Arnold Lietha... hemos bajado juntos y se ha decido la carrera en nada. Muy contento y a descansar un poco para los relevos que tendremos dentro de dos días", dijo Cardona después de vencer en 02:32.19.

Además, la catalana María Costa fue subcampeona de Europa sub-23. Y en las categorías juveniles (sub-18), Laia Sellés sumó su segundo oro junto al también catalán Julià Pujol, mientras que el madrileño Iñigo Velázquez completó el medallero español con un bronce.