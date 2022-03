El deporte le da la espalda a Rusia

El lunes, la FIFA y la UEFA acordaron suspender a las selecciones nacionales de Rusia y a los clubes rusos de todas las competiciones, por lo que el combinado masculino fue excluido de la repesca y no estará en el Mundial de Catar, la Selección Femenina queda fuera de la Eurocopa de Inglaterra y el Spartak de Moscú, de la Europa League.

Estas medidas fueron adoptadas este lunes por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones en estos asuntos urgentes, ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada el pasado día 24.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



Full statement: ?? — UEFA (@UEFA) February 28, 2022

La resolución conjunta de la FIFA y la UEFA se hizo pública después de la recomendación hecha este lunes por el COI a las federaciones y a los organizadores de competiciones, para que "no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos".

La Euroliga de baloncesto acordó este lunes apartar a los clubes rusos tanto de la propia Euroliga como de la Eurocopa y, en el caso de que persista la invasión de Rusia a Ucrania, amenaza con "anular todos los partidos de la temporada regular contra equipos rusos para configurar la clasificación de los torneos".

Así lo informa la Euroliga, que indica que ha tomado dos medidas por la invasión de Rusia a Ucrania. La primera es "suspender la participación de los equipos de la Federación Rusa tanto en la Euroliga (CSKA Moscú, UNICS Kazan y Zenit San Petersburgo) como en la Eurocopa (Lokomotiv Kuban Krasnodar)". Como segunda medida, la Euroliga señala que "supervisará continuamente la evolución de la situación" y que "en caso de que ésta no evolucione de forma favorable, se anularán todos los partidos de la temporada regular contra equipos rusos para configurar la clasificación del torneo".

Decisions by the ECA Shareholders Executive Board — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2022

En el caso de FIBA, la decisión ha sido tomada este martes en línea con la resolución y razonamiento del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. FIBA ha anunciado hoy que los equipos rusos y los árbitros no tendrán permiso para participar en sus competiciones y 3x3 hasta próximo aviso. Además, comunicará próximas decisiones en la reunión del Central Board que tendrá lugar el 25 de marzo y también en los próximos días por parte de los órganos de la zona europea de FIBA.

CICLISMO

La UCI se va a unir a las directrices del COI contra Rusia prohibiendo competir a sus selecciones y suspendiendo las licencias de equipos, pruebas y patrocinios.

Los ciclistas rusos que corren para equipos con licencia de otros países podrán competir

La medida es extensible a Bielorrusia

RUGBY

El comité ejecutivo de la Federación Internacional de Rugby (World Rugby) se ha unido a otras muchas organizaciones deportivas internacionales y ha acordado suspender hasta nuevo aviso a las selecciones y equipos de Rusia y Bielorrusia en solidaridad con Ucrania.

World Rugby confirms sporting sanctions for Russia and Belarus:

1. Suspension of Russia & Belarus from international & cross border rugby

2. Suspension of Russia from World Rugby membership

(Belarus is not a World Rugby member)

Effective immediately https://t.co/l3xRNgsMQa — World Rugby Media (@worldrugbymedia) February 28, 2022

Según indica World Rugby quedaron aprobadas "la suspensión total e inmediata de Rusia y Bielorrusia de todas las actividades de rugby internacional y de clubes de rugby transfronterizo hasta nuevo aviso", así como "la suspensión total e inmediata de la Unión de Rugby de Rusia como miembro de World Rugby hasta nuevo aviso".

TENIS

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) ha suspendido a la federación rusa y a la bielorrusa de las competiciones organizadas por la ITF, lo que supone su expulsión de la Copa Davis y la BJK Cup.



Rusia es la vigente campeona tanto de la Copa Davis, que ganó en Madrid, como de la Billie Jean King Cup, que conquistaron en Praga. Este anuncio llega después de que la ITF también anunciara la suspensión de todos los torneos que se disputan en suelo ruso.



"La ITF condena la invasión rusa de Ucrania y la ayuda que ha recibido por parte de Bielorrusia. Además de cancelar todos los eventos de la ITF en esos países, la directiva de la ITF ha confirmado la inmediata suspensión de la federación rusa y de la federación bielorrusa de su licencia como miembro de la ITF y su participación en cualquier evento internacional", dijo la citada organización en un comunicado.



"La ITF se mantiene en contacto con la federación ucraniana y muestra su solidaridad a toda la gente de Ucrania", añadió.

VOLEYBOL

La Federación internacional de Voleibol (FIVB) ha apartado de cualquier competicióna Rusia y sus equipos, y la "decisión entra en vigor con efecto inmediato y hasta nuevo aviso". Tras las decisiones iniciales adoptadas por la FIVB de eliminar los eventos oficiales de Rusia, la Federación ha confirmado que "todos los equipos nacionales, clubes, oficiales y atletas de voleibol de playa y voleibol de nieve de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en ningún eventos internacionales o continental hasta nuevos aviso".

NATACIÓN

La Federación Internacional de Natación decidió este martes retirar al presidente ruso Vladimir Putin la Orden que le entregó en 2014 y anunció que los nadadores de ese país y de Bielorrusia solo podrán competir como neutrales, sin símbolos, banderas o himnos, en respuesta a la invasión de Ucrania.

"Hasta nuevo aviso, ningún atleta u oficial acuático de Rusia o Bielorrusia podrá participar bajo el nombre de Rusia o Bielorrusia. Los ciudadanos rusos o bielorrusos, ya sea individualmente o en equipos, deben ser aceptados solo como atletas neutrales o equipos neutrales. No se deben exhibir símbolos nacionales, colores, banderas o tocar himnos en eventos acuáticos internacionales que aún no forman parte de las respectivas sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) hacia Rusia", indica el comunicado de la FINA.

BALONMANO

La Federación Europea de Balonnano (EHF) decidió este lunes, tras la recomendación del Comité Olímpico Internacional, "suspender" a las selecciones nacionales, así como a los clubes de Rusia y de Bielorrusia, de las competiciones continentales por la guerra desatada por Rusia en Ucrania.

"Con efecto inmediato, se suspenden a las selecciones nacionales de Rusia y Bielorrusia, así como los clubes rusos y bielorrusos que compiten en competiciones europeas de balonmano. Esto es válido hasta nuevo aviso y se relaciona con todas las competiciones actuales a nivel de clubes y selecciones nacionales", señaló la EHF a través de un comunicado. Asimismo, según acordó este lunes el comité ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano "los árbitros y oficiales de Rusia y Bielorrusia no serán nominados para futuros partidos hasta nuevo aviso, así como los conferenciantes y los miembros de los distintos comités de Rusia y Bielorrusia no serán convocados para futuras reuniones y actividades".

National teams and clubs from Russia and Belarus are suspended until further notice from European handball competitions https://t.co/aJDLSFa8Fc — EHF (@EHF_Activities) February 28, 2022

Igualmente se "buscarán nuevos organizadores" para el Europeo sub 16 de balonmano playa, asó como para lo torneos de clasificación para el Europeo del año 2023 de balonmano playa que estaban previstos que se celebrasen el próximo mes de julio en Moscú.

BÁDMINTON

La Federación Internacional de Bádminton (BWF) anunció este lunes la cancelación de todos los torneos previstos en Rusia y Bielorrusia y la no adjudicación de más competiciones a ambos países. La BWV respaldó así la postura del COI y determinó que en todos sus eventos no se desplegarán las banderas de Rusia y Bielorrusia, ni se escucharán los himnos de ambos países hasta nueva comunicación.

REMO

La Federación internacional de Remo, World Rowing, ha confirmado que "no permitirá la participación de atletas y oficiales rusos y bielorrusos en ninguna de sus competiciones internacionales, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso".

HOCKEY

La Federación internacional de Hockey (FIH) ha decidido excluir a Rusia del Mundial Junior femenino que se va a disputar del 1 al 12 de abril en la Universidad de Potchefstroom (Sudáfrica).

ATLETISMO

El Consejo de la federación internacional de atletismo (World Athletics) acordó este martes excluir de todos los campeonatos, con efecto inmediato, a los atletas, personal de apoyo y directivos de Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania.

JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO

La Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional se reunirá el miércoles 2 de marzo, dos días antes de que comiencen los Juegos de invierno de Pekín, para tomar una decisión sobre la participación o exclusión de los deportistas de Rusia y Bielorrusia, según informó este lunes Craig Spence, portavoz del IPC. La decisión de hacer la reunión y tomar la decisión el 2 de marzo es por la imposibilidad de hacerlo antes con todos los miembros con decisión de mando del IPC, puesto que la mayoría está previsto que lleguen a Pekín en las próximas horas.

FALTAN POR PRONUNCIARSE...

FÓRMULA 1

Este martes se reúne en París la Federación Internacional de Automovilismo en la que se podría excluir a todos los pilotos rusos, y en este caso y tal y como informa Carlos Miquel, Nikita Mazepin sería el mayor damnificado porque no podría disputar la temporada que arranca este marzo con la escudería Haas.