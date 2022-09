El deporte británico llora la muerte de la reina Isabel II

Este jueves fallecía a los 96 años la Reina de Inglaterra. El fallecimiento de la soberana podría parar el fútbol británico este fin de semana aplazando la séptima jornada de la Premier League, aunque por el momento la competición no ha confirmado nada. Si se ha unido al sentimiento de condolencias y tristeza que preside ahora mismo Gran Bretaña tras la pérdida de su monarca que llevaba en el trono 70 años.

Arsenal

"Lamentamos profundamente la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina. Junto con muchos de nuestros seguidores hoy, nos tomaremos un tiempo para llorar y reflexionar sobre la increíble vida y el servicio dedicado de Su Majestad".

Chelsea

"Chelsea Football Club se entristece profundamente al enterarse del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Nos unimos a los que están de luto en el Reino Unido y en todo el mundo. Nos gustaría enviar nuestras condolencias a la Familia Real y a todos los afectados por esta triste noticia".

Manchester City

"El Manchester City desea expresar sus más sinceras condolencias a la Familia Real tras el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. La dedicación y el servicio de Su Majestad han sido ejemplares y nos unimos a nuestro país y al Commonwealth en el duelo por su pérdida".

Manchester United

Tottenham

Tottenham Hotspur se une al país lamentando la muerte de Su Majestad la Reina Elizabeth II.



Golf

Peter Forster, capitán del Royal and Ancient Golf Club, mostró este jueves, en nombre de la entidad que dirige y que amadrinó la monarca, su pesar por la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años.

"Nos entristece enormemente la noticia del fallecimiento de Su Majestad. Tras su llegada al trono en 1952, Su Majestad aceptó amablemente el patrocinio del Royal and Ancient Golf Club de St. Andrews, como ha sido costumbre de los monarcas reinantes desde Su Majestad el Rey Guillermo IV en 1834", escribe en un comunicado. "Aunque no era jugadora de golf, el patrocinio de Su Majestad durante 70 años del Club fue un gran honor para sus miembros", agrega. "Tenemos a Su Majestad el Rey y a toda la Familia Real en nuestros pensamientos en este momento de luto", concluye.

We are greatly saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, Patron of The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews.



Fórmula 1

La Fórmula 1, a través de su presidente y director ejecutivo, el italiano Stefano Domenicali, lamentó el fallecimiento de la reina Isabel II y destacó su dedicación al servicio público.

"Durante más de siete décadas dedicó su vida al servicio público con dignidad y devoción e inspiró a mucha gente en todo el mundo. La Fórmula 1 envía su más sentido pésame a la Familia Real y al pueblo del Reino Unido y la Commonwealth”, indicó en declaraciones que publica la web oficial de la competición automovilística.

La escudería Alpine, de la que forma parte como piloto el español Fernando Alonso, se sumó a las condolencias en un comunicado en el que "lamenta profundamente el fallecimiento" de la reina. De ella dice que "durante más de setenta años ha dedicado desinteresadamente su vida a servir a su reino y a su pueblo con dignidad" y añade que "ha inspirado a muchas generaciones en todo el mundo a actuar con tolerancia, amabilidad y equilibrio". "Estamos orgullosos de ser parte de la comunidad del Reino Unido y de tener muchos ciudadanos británicos y de la Commonwealth entre nuestros empleados", señala BWT Alpine.