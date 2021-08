El cubano Ugás acaba con el legendario Pacquiao al ganar por decisión unánime

El cubano Yordenis Ugás dio su mejor versión y logró la gran victoria de su carrera profesional al vencer este sábado por decisión unánime al legendario púgil filipino Manny Pacquiao para retener el título del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).





El combate pactado a 12 asaltos fue toda una exhibición de Ugás, de 35 años, medalla de bronce olímpico, que superó con su boxeo inteligente y técnico a un Pacquiao que no pudo con su peor enemigo, la edad.



Los jueces, aunque presenciaron un gran combate, muy igualado, hicieron un trabajo perfecto al dar a Ugás como el ganador que se mereció las puntuaciones de 115-113, 116-112 y 116-112, respectivamente.

#PacquiaoUgas Thanks to @MannyPacquiao for giving me the opportunity to share the ring with him, he is still one of the best fighters in history. Much respect. Thanks to everyone who supported me. I hope we gave a great fight to all the fans. Thanks???? #ThankGod#teamugas