Ciclismo.- Nairo Quintana: "El Giro y La Vuelta siempre se me han dado muy bien, pero tengo que reencontrarme"

El ciclista colombiano del Movistar Team Nairo Quintana destacó este jueves que el Giro y La Vuelta, las dos grandes pruebas que disputará en su regreso al equipo telefónico, "siempre" se le han dado "muy bien", aunque primero tiene reencontrarse y sentir de nuevo ese "'feeling' con las carreras".

"Las dos son carreras que siempre se me han dado muy bien. Tengo que volver a reencontrarme, a reencontrar la competición, a volver a tener ese 'feeling' con las carreras, seguir aportando la experiencia y hacer crecer el equipo", destacó Quintana a los medios de comunicación tras la presentación del Movistar Team para 2024.

El ciclista de Cómbita regresa al que fue su equipo de 2012 a 2019, "feliz" por "lucir nuevamente la 'M' en el pecho". "Estoy con ilusión de que en este año que viene podamos hacerlo bien y de seguir aportando, recalcó.

"Comienzo el Tour en Colombia y estamos pensando hacer los nacionales de Colombia, y a raíz de allí arrancaremos la temporada. Comenzaremos ese trabajo en equipo, y a medida que vayamos tomando el ritmo, iremos viendo a futuro las expectativas que vamos viviendo", señaló.

El ciclista, de 33 años, afirmó que lo que le mantuvo con ganas de seguir profesionalmente fue "la ilusión y las ganas". "Siempre he tenido esa sangre de luchador que ha sido lo que me ha mantenido en pie, y también la afición que me ha empujado a seguir, junto con mi familia y mi esposa, que me ha ayudado a mantenerme firme para no perder la ilusión", dijo.

"Tengo una buena condición física, he estado entrenando durante todo el año, pero no he tenido competición, así que tengo que volver a entrenar para sentir ese ritmo de carrera y poder dar el máximo", concluyó.