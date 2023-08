AMP.- Ciclismo.- El Tour de Francia muestra su pesar por el fallecimiento de Federico Martín Bahamontes

Grandes protagonistas españoles de la 'Grande Boucle' destacan cómo 'El Águila de Toledo' les abrió el camino

La organización del Tour de Francia se unió este martes a las muestras de pesar por el fallecimiento del exciclista español Federico Martín Bahamontes, su ganador de la edición de 1959, e igualmente expresaron su duelo muchos protagonistas españoles de la gran carrera francesa en los últimos años.

"Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de Federico Bahamontes, ganador del Tour de Francia de 1959. 'El Águila de Toledo' era el ganador de mayor edad (aún vivo) del Tour de Francia, el primer ganador español y seis veces ganador de la clasificación de Montaña. Nuestros pensamientos y corazones están con su familia y amigos en este momento difícil", señaló el perfil de la 'Grande Boucle' en la red social X (antigua Twitter).

El corredor toledano fue cuarto en la 'grande' francesa de 1956 y tres años después dio al ciclismo español el primer triunfo en la clasificación general, quedando por delante de los franceses Henry Anglade y Jacques Anquetil. Además, fue segundo en la edición de 1962 y ocupó el tercer puesto en el podio de 1963.

En este sentido, grandes protagonistas del pelotón patrio en los últimos años del Tour elogiaron a Bahamontes. Alejandro Valverde, del Movistar Team, lo describió como "uno de los primeros referentes dentro del ciclismo español". "Abrazo a familiares y amigos tras la pérdida de uno de los mejores escaladores de la historia", dijo el murciano en X.

El propio Movistar Team, desde su cuenta oficial, expresó sus condolencias: "Sin ti, mucho de lo que hemos vivido en este deporte en las últimas décadas habría sido muy distinto. Gracias por todo, Federico Martín Bahamontes. Descansa en paz".

Pedro Delgado, campeón del Tour en 1988, alabó "el último vuelo" de 'El Águila de Toledo' y recordó momentos vividos en común. "Que sigas volando tan alto como siempre. Siempre te echaremos de menos", comentó Delgado desde su cuenta en el antiguo Twitter.

Alberto Contador, que conquistó el maillot amarillo en 2007 y 2009, colgó un vídeo en sus redes sociales: "¿Qué decir de Fede? Creo que Fede ha sido el que nos ha abierto el camino, el que se atrevió a ir a Francia, retar a los mejores del mundo y encima ganarles".

"Creo que ha sido un pionero no solamente en el ciclismo, sino en el deporte. Genio y figura, no solo en la bicicleta. Afortunadamente he tenido tiempo para compartir con él y siempre te reías, te contaba sus historias, sus batallas, te decía incluso cómo tenías que atacar, qué táctica tenías que hacer", rememoró el de Pinto.

"Y desde luego que admiración máxima por este campeón que se nos ha ido, pero que le vamos a recordar siempre por esas gestas, hasta incluso por los helados que se comía esperando al resto de ciclistas", ha bromeado Contador finalmente en su vídeo.

El ganador del Tour en 2008, Carlos Sastre, lamentó la muerte de "una persona entrañable". "Un amigo, una persona que siempre tenía un consejo, una historia y alguien al que admiro profundamente y al que voy a echar mucho de menos", agregó con otro vídeo en sus redes.

"Siempre tuvo esa llamada en los momentos puntuales para darme el consejo necesario. Y lo que pueda decir de Fede siempre va a ser poco. Porque lo que ha hecho y lo que él comenzó junto con otros corredores de su generación fue muy importante para que otros corredores tuviéramos el camino mucho más serenado", concluyó Sastre.