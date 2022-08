Zarco se lleva la pole en una sesión protagonizada por Aleix Espargaró

El piloto francés Johann Zarco (Ducati) se ha llevado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Mundial de motociclismo y primera tras el parón estival, mientras que el español Aleix Espargaró (Aprilia) saldrá sexto a pesar de rodar renqueante por culpa de una dura caída sufrida durante los últimos entrenamientos libres.

En una sesión en la que hasta seis pilotos lograron bajar del 1:58 y ocho consiguieron batir récord del circuito, el de Granollers, segundo en el campeonato a 21 puntos del líder Fabio Quartararo (Yamaha), supo reponerse a la contusión bilateral en ambos tobillos que le provocó el tremendo 'highside' de los Libres 4, un incidente en la curva 12 que hizo que tuviese que ser evacuado en camilla.

EIGHT riders under the lap record?



Just #MotoGP Q2 things ??#BritishGP ???? pic.twitter.com/d8XIFqaOWI