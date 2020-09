Valentino Rossi: "No he pensado en la retirada, correré al 99 por ciento con Petronas el próximo año"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), a pesar de los rumores surgidos sobre una posible retirada fue taxativo al afirmar que "no es cierto que haya pensado en la retirada, la situación es la misma que hace tres semanas y no tenemos ninguna prisa ya que tenemos que arreglar algunas cosas con Yamaha".

"Aún no está firmado pero correré al 99 por ciento con Petronas el próximo año y creo que cuando lleguemos a Barcelona estará la firma", aclaró Rossi, quien en ese sentido explicó que "el que yo me retire es una noticia muy grande y si en Internet escribes que 'Valentino Rossi se ha retirado' habrá mucha gente que hará 'click' por el morbo, pero la situación no ha cambiado, seguiré corriendo el año que viene".

Ya en lo que se refiere a la carrera de San Marino, Valentino Rossi reconoció que "siempre es algo especial correr en Misano y para muchos pilotos, y para mí, es el gran premio de casa porque vivo a 10 kilómetros y de pequeño veníamos aquí".

"Será especial porque será la primera vez este año que tengamos unos pocos aficionados en las gradas y eso es bueno para ir recuperando la normalidad poco a poco, si bien en teoría deberíamos ser más competitivos que en Austria y tendríamos que estar luchando por el podio y las primeras posiciones", aseguró Rossi.

Crítico con Yamaha

Rossi se mostró crítico sobre el hecho de que Yamaha no probase como otras marcas en este trazado y reconoció que él se planteó la misma pregunta. "Me hizo muy feliz cuando me enteré que Jorge sería nuestro probador, porque ha sido uno de los mejores pilotos con la M1 y ya sabemos lo que ha hecho Pedrosa de probador con KTM, por ejemplo, y Yamaha también tendría que confiar en el programa, pero a veces en Yamaha ocurren cosas que son difíciles de explicar y mañana tendremos que comenzar de cero con el asfalto, mientras otros equipos ya han realizado esa labor en los últimos test aquí", lamentó el campeón italiano.

Sobre el positivo del español Jorge Martín, el piloto italiano explicó que "he conocido la noticia hoy. Primero, espero que esté bien porque es peligroso, pero debemos seguir prestando atención, hacer una vida un poco más doméstica, no salir mucho de casa y tener cuidado, aunque también depende de la suerte y creo que Jorge ha tenido mala suerte".

En lo que se refiere los problemas con los frenos, Valentino Rossi aseguró que esperaba "que hayamos podido solucionar el problema de frenada pues Austria era el peor circuito en este sentido, pero Misano resultará mucho más fácil, así que no tendremos problemas y Maverick los tuvo porque utilizó un elemento diferente al resto".

Valentino Rossi no se descarta en la lucha por el título mundial, pues "todo está muy abierto, estoy a 25 puntos de Fabio, pero estoy séptimo y todo está muy apretado".

"Con estos números todo es posible, así que por supuesto vamos a intentarlo al máximo, si bien lo que me asusta más es que no hemos sido suficientemente rápidos en Austria y este campeonato va a ofrecernos muchas sorpresas hasta su desenlace y va a estar abierto hasta el final", incidió el piloto de Yamaha.

Otro de los rumores surgidos en los últimos días era la posibilidad de que Andrea Dovizioso fuese piloto probador de Yamaha, a lo que el italiano respondió que "firmaría ahora mismo que Dovizioso fuese nuestro probador, pero espero que encuentre una moto para competir porque todavía es joven y rápido".