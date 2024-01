Sainz termina cuarto en una etapa que ha conquistado Loeb

El francés Sébastien Loeb (Prodrive), que ansía conseguir su primer Dakar, venció este martes en la cuarta etapa del rally de los rallies, una etapa de 332 kilómetros cronometrados que sirvió para que el catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive) resurgiera, terminara tercero y entrara en la pugna del español Carlos Sainz (Audi) y el saudí Jazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) por la general.

El piloto francés logró su primera victoria en esta edición con un tiempo de 2 horas 36 minutos y 2 segundos, lo que sirvió para voltear una carrera que parecía tener controlada Al-Attiyah, compañero de equipo, que había dominado todos y cada uno de los tramos, pero que se retrasó en el último sector, que llegaba a meta, y terminó tercero.

Por delante de él apareció el saudí Al Rajhi, que consolidó su primera plaza en la general al añadir 14 segundos de diferencia sobre Al-Attiyah, que ya es tercero, y 3 minutos y 40 segundos sobre Sainz, que no obstante mantiene la segunda posición.

La pelea por la general parece que se centrará en las próximas jornadas en esos tres pilotos, el saudí, el catarí y el español, que están en menos de doce minutos de diferencia en la general. No obstante, tanto el francés Sébastien Loeb (Prodrive), que sigue soñando con su primer Touareg, como el incombustible piloto francés Stéphane Peterhansel (Audi) y el joven brasileño Lucas Moraes (Gazoo Racing) siguen intentando acechar a los favoritos.

Así, tras una etapa de transición de apenas 118 kilómetros de especial este miércoles, tanto el jueves como el viernes los grandes favoritos se disputarán gran parte de sus opciones en la general con la '48 horas crono', en la que todos ellos se adentrarán en el Empty Quarter, el desierto más inhóspito de Arabia Saudí.

El chileno José Ignacio Cornejo (Honda) despojó este martes del liderato de la general al botsuano Ross Branch (Hero) por apenas 75 segundos, al llevarse la cuarta etapa del Dakar, en la que el castellonense Joan Barreda (Hero), la gran esperanza española en motos, terminó sexto a 7 minutos y 15 segundos del sudamericano.

Cornejo reinó de principio a fin esta corta etapa de 299 kilómetros de especial con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 11 segundos, superando por 2 min y 59 s al estadounidense Ricky Brabec (Honda), que se afianzó en la tercera plaza de la general.

Tercero terminó el argentino Kevin Benavides (KTM), a 3 minutos y 18 segundos de Cornejo. A pesar de no poder conseguir la etapa que sí logró este lunes, el mayor de los Benavides, defensor del título, parece seguir recuperándose de la fractura de peroné sufrida hace apenas un mes y ya es cuarto en la general, en la que su hermano Luciano (Husqvarna) es sexto.

?? Stage 4?? - Bikes ??



Provisional top 3:

?? Nacho Cornejo

?? Ricky Brabec

?? Kevin Benavides



?? 2nd stage win for @nachocornejo11 in this #Dakar2024



Follow the other categories live ??https://t.co/BrruP0oEtIpic.twitter.com/UenTdGWn6E