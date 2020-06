Lando Norris: "El día que me posicioné contra el racismo fue cuando más gente me dejó de seguir en redes"

El piloto británico de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) ha asegurado que el día que publicó un mensaje contra el racismo, en el marco de las manifestaciones por la muerte de George Floyd, fue en el que "más gente" le dejó de seguir en redes sociales.

"Fue el día en que más gente me ha dejado de seguir en todos mis canales de redes sociales. Fue raro. Intentas hacer lo que está bien y lo que es correcto, pero hay mucha gente que no cree en ello. Si no creen en eso, entonces estoy feliz de que me hayan dejado de seguir", declaró en una entrevista en el periódico inglés Evening Standard.

El pasado 1 de junio, pocos días después de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Mineápolis, el compañero de Carlos Sainz en McLaren publicó un mensaje para sus seguidores. "Tengo admiradores y seguidores. Apoyo y amor. Y tengo poder para liderar e inspirar a muchos. Pero también defendemos lo que es correcto. Esta vez te pido que hagas algo y actúes. Marca la diferencia", escribió.

El británico asegura ahora que no va a dejar de aprovechar su popularidad para clamar por la igualdad y la justicia. "Tengo que aprovechar al máximo las oportunidades para mostrarle a la gente que crea en lo que es correcto, poder inspirar a otros de alguna manera y hacerles creer más en las cosas. Lo intentaré de cualquier manera que pueda tratar de persuadirlos para que crean en lo correcto", concluyó.