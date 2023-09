Jorge Martín se lleva la victoria al sprint con Pedrosa cuarto y Márquez décimo

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) sumó con autoridad su tercera victoria en una carrera sprint al vencer la del Gran Premio de San Marino de MotoGP, en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, por delante de los italianos Marco Bezzecchi y Francesco "Pecco" Bagnaia, también ellos sobre sendas Ducati Desmosedici GP.

Bezzecchi consiguió rebasar a un "tocado" Bagnaia para colocarse segundo e intentar irse tras la estela de Jorge Martín y ambos, en la tercera vuelta, ya formaban el dúo de cabeza, con dos segundos de ventaja sobre la pareja formada por Bagnaia y Pedrosa. Tras ellos, pero ya a otros dos segundos, un trío formado por Viñales, Binder y Marini, con un numeroso grupo tras ellos encabezado por Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Dani Pedrosa se fue acercando poco a poco a la estela de la moto de "Pecco" Bagnaia, en un claro síntoma de querer pelear por estar en el podio en esta segunda carrera como piloto invitado de la temporada, hasta que en la décima vuelta le "enseñó" por primera vez la moto al campeón italiano, un hueso muy duro de roer en las apuradas de frenada.

Martín consolidó sin problemas su victoria, que le permitió recortar en cinco puntos las diferencias con Bagnaia, que fue tercero tras Bezzecchi, en tanto que la cuarta plaza fue para Pedrosa, con Brad Binder, Maverick Viñales, Luca Marini, Aleix Espargaró, Alex Márquez y Marc Márquez en las diez primeras posiciones.

Vietti doblega a Acosta por apenas 80 milésimas de segundo

El italiano Celestino Vietti (Kalex) doblegó al líder del mundial, el español Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex), por apenas 80 milésimas de segundo en la clasificación oficial para el Gran Premio de San Marino de Moto2.

Vietti tuvo que tirar con fuerza hasta la última vuelta, en la que logró su mejor tiempo, mientras que Acosta tuvo que superar numerosos obstáculos en forma de caídas de sus rivales por el fuerte viento que sopló en el trazado "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, para acabar segundo.

La tercera plaza, por primera vez, fue para el también español Manuel "Manugas" González (Kalex). Aron Canet se tuvo que conformar con la cuarta plaza, justo por delante de Mattia Pasini y de Alonso López, con el estadounidense Joe Roberts (Kalex), el británico Sam Lowes (Kalex) y Tony Arbolino en la tercera. La cuarta línea fue para el checo Filip Salac (Kalex), junto al tailandés Somkiat Chantra (Kalex) y el neerlandés Zonta Van der Goorbergh.

El británico Jake Dixon, que se fue por los suelos al final de la sesión, se tuvo que conformar con la decimocuarta plaza, con Marcos Ramírez (Kalex), decimosexto, y Jeremy Alcoba decimoctavo.



Masiá suma la séptima pole de su carrera deportiva

El español Jaume Masiá (Honda) consiguió la séptima "pole position" de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de San Marino en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Masiá marcó un mejor tiempo de 1:41.638 con el que superó en alrededor de dos décimas y media de segundo a sus inmediatos perseguidores, los japoneses Ayumu Sasaki (Husqvarna) y Kaito Toba (Honda).

Junto con Holgado pasaron a la segunda clasificación el italiano Riccardo Rossi (Honda), el australiano Joel Kelso (CFMoto) y el español David Muñoz (KTM), quien cometió un error garrafal al principio de la clasificación al sufrir un accidente, que le obligó a regresar a su taller sin la moto, aunque ésta llegó a tiempo para poder ser reparada y, con el tiempo justo, salir a pista para conseguir el cuarto mejor tiempo, que le daba el pase a la segunda clasificación.

En la segunda clasificación el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), rival más directo de Daniel Holgado en la pelea por el liderato del mundial, se fue por los suelos a las primeras de cambio en la curva trece, sin conseguir arrancar su moto inicialmente, aunque al final pudo volver sobre ella a su taller.

Con Masiá al frente de la formación de salida, en la primera línea estarán los japoneses Sasaki y Toba, con el brasileño Moreira, el turco Öncü y el colombiano de origen español, David Alonso (Gas Gas), en la segunda línea, los españoles David Muñoz, el líder del mundial Daniel Holgado y el italiano Stefano Nepa (KTM), en la tercera.

La revelación de la temporada, el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), con el australiano Joel Kelso y el español José Antonio Rueda (KTM), acabaron en la cuarta línea, y en la quinta el español Iván Ortola (KTM) y los japoneses Taiyo Furusato (Honda) y Ryusei Yamanaka (KTM).