Fernando Alonso, tras su accidente: "Caímos en una zanja y al aterrizar dañamos el coche"

El español Fernando Alonso (Toyota), que este lunes sufrió un accidente durante la tercera jornada del Rally Marruecos -que disputa con Marc Coma como copiloto-, explicó después de la etapa que ganó su compatriota Carlos Sainz (Mini) que se cayeron "en una zanja y al aterrizar" dañaron "el coche".

"En el kilómetro 75 tuvimos un percance en una de las zanjas. Había una zona con zanjas que no estaba indicada en el 'road book' . Caímos en una zanja y al aterrizar dañamos el coche", comentó el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno, que este año ganó el Mundial de Resistencia (WEC).

Amazing job by the team as usual. Top guys ��✊️. We are ready for tomorrow and the car is like new ��. #toyotagazooracing #toyota #southafricaTeam #teamHilux pic.twitter.com/Pg3n9YgZTm