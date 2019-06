Fernando Alonso, en COPE: "No nos merecimos ganar en la pista pero la suerte nos ayudó"

Carlos Miquel entrevista a Fernando Alonso tras ganar las 24 horas de Le Mans y el Campeonato del Mundo de Resistencia. El piloto asturiano se mostraba feliz por haber conseguido un reto histórico: "Muy contento, vas al límite de la fatiga personal y mental y del coche. Dos de dos en Le Mans, increíble, llevo el pleno. Son carreras que son una montaña rusa de emociones y la carrera fue dramática".

Fernando Alonso reconoció en el micrófono de COPE que pudieron ganar la carrera gracias a la suerte, ya que el coche número 8, su rival, era líder y con mucho mejor ritmo que el equipo de Fernando Alonso pero un pinchazo en la última hora de carrera le hizo perder el puesto: "Nunca tuvimos ritmo para ganar la carrera, no nos merecimos en la pista pero la suerte nos ayudó; se lo merecía el coche número 7. En Fórmula 1 a veces no me ha beneficiado la suerte pero hoy sí. Era la pauta que nos obligábamos, un fin de semana sin errores, una ejecución perfecta del plan y no dejarnos llevar por las emociones. El número 7 ha ido rápido pero ha tenido más percances que nosotros y después de toda la vida en F1, poder ser campeón del mundo en resistencia era uno de los objetivos. Me arriesgué a hacer dos campeonatos del mundo a la vez el año pasado".

El piloto español no quiso responder a las preguntas de qué hará la próxima temporada y si podría volver a la Fórmula 1.

El piloto español Fernando Alonso (Toyota Gazoo Racing), junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, se ha proclamado ganador del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) después de vencer este domingo en las 24 Horas de Le Mans, una cita en la que remontó en la última hora al Toyota número 7 del japonés Kamui Kobayashi, el británico Mike Conway y el argentino José María 'Pechito' López.