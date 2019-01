Carlos Sainz: "La zanja debería de haber estado marcada"

El piloto español Carlos Sainz (Mini) mostró su decepción por el contratiempo de este miércoles que le costó sus opciones de victoria en el Rally Dakar, por culpa de un accidente en una zanja que "debería haber estado marcada" en libro de ruta, al tiempo que dejó en el aire su continuidad después de perder casi cinco horas.

"Estoy muy decepcionado, no pensaba tener el problema que he tenido, íbamos a un ritmo bueno, pero no atacando a fondo y nos hemos metido en una zanja, que bajo nuestro criterio, debería de haber estado marcada en el RoadBook", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El madrileño, vigente campeón de coches, vio truncadas sus opciones de ganar por tercera vez el Dakar en el kilómetro 38 de la especial de la tercera etapa, que se celebraba entre San Juan de Marcona y Arequipa. Sainz reconoció que, a 4:48:49 en la general del líder Nasser Al-Attiyah (Toyota) y con ciertas molestias físicas, valorará en las próximas horas su continuidad en la prueba.

"Estoy un poco dolorido del cuello y mañana decidiré si continúo para ayudar al equipo o no, dependiendo de cómo me encuentre físicamente", dijo.