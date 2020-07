Viñales, seguido de Quartararo y Márquez, el más rápido de los test de Jerez

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) han doblegado por escasamente una décima de segundo al vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en los entrenamientos libres convocados previamente al inicio del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Viñales marcó un mejor tiempo final de 1:37.793, que se quedó a algo menos de un segundo de la mejor vuelta rápida, en poder del francés Fabio Quartararo desde el pasado año con un registro de 1:36.880, precisamente el segundo clasificado de esta jornada libres a 118 milésimas de segundo del piloto oficial de Yamaha y con treinta milésimas de segundo sobre el de Repsol Honda.

Marc Márquez había sido el más rápido por la mañana y luego por la tarde, en una accidentada sesión en la que su hermano Alex (Repsol Honda RC 213 V) sufrió una caída sin consecuencias que obligó a detener los entrenamientos al producirse un vertido de aceite sobre la pista que se tuvo que limpiar, y también el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), quien mareado no pudo completar la sesión.

Cinco de las seis marcas involucradas en el campeonato del mundo de MotoGP consiguieron una posición entre los diez primeros, lo que da una idea de la igualdad que se podría producir en la presente temporada ya que tras las dos Yamaha de Viñales y Quartararo y la Repsol Honda de Marc Márquez acabaron la Suzuki GSX RR de Alex Rins (cuarto), la Aprilia RS-GP de Aleix Espargaró (sexto) y la Ducati Desmosedici de Francesco Bagnaia, mientras que Pol Espargaró, que llegó a estar entre los más rápidos, acabó decimotercero al manillar de su KTM RC 16.

