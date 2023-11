Veijer da una histórica victoria a Países Bajos y echa una mano a Jaume Masiá

El neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) consiguió para los Países Bajos la primera victoria en el mundial de motociclismo desde 1990 al vencer el Gran Premio de Malasia de Moto3 que se disputó en el circuito de Sepang.

Veijer, que sucede en la tabla de vencedores a su compatriota Hans Spaan, acabó por delante de su propio compañero de equipo, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), al que le restó puntos en su pelea por el título mundial con el español Jaume Masiá (Honda), que acabó tercero.

A new star on the top step of the podium and high drama across the field! ??@CollinVeijer95 wins ahead of teammate @AyumuSasaki1 and #Moto3 World Championship leader @jaume_masia ??#MalaysianGP ???? pic.twitter.com/O6W6862Ymn