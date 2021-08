Valentino Rossi anuncia su retirada a final de temporada

El piloto italiano Valentino Rossi ha anunciado este jueves su retirada del motociclismo al final de la presente temporada, cerrando una larga y exitosa carrera en la que destacan un total de 115 victorias y nueve títulos mundiales.

"He decidido parar al final de este temporada, esta será mi última como piloto de MotoGP. Es un momento muy triste, es difícil decir que el año que viene ya no estaré compitiendo. El año que viene mi vida cambiará. Ha sido fantástico, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un recorrido larguísimo y verdaderamente divertido", anunció Rossi ante la prensa antes del Gran Premio de Estiria.

¡Adiós a una LEYENDA!



Valentino Rossi se retira de #MotoGP después de una carrera inolvidable. ¡Gracias por todo, DOCTOR! Eterno 46 ??#MotoGPpic.twitter.com/KqWxXWSy0V — DAZN España (@DAZN_ES) August 5, 2021





El italiano abandonará la competición después de permanecer en activo durante 26 temporadas, una singladura que comenzó en 1996 en la categoría de 125 c.c. y finalizará este año en MotoGP. A lo largo del camino "Il dottore", un fenómeno único en las últimas décadas del motociclismo mundial, ha cosechado nada menos que nueve títulos mundiales con la única 'mancha' en el camino de no haber sido capaz de conseguir su anhelado décimo campeonato del mundo.



Aún así, Valentino Rossi, que esta temporada tiene como mejor resultado un décimo en el Gran Premio de Italia que se disputó en Mugello, una situación que seguramente le ha abocado a decidirse por la retirada, cuenta en su palmarés deportivo con 89 victorias en MotoGP y 500, 14 en 250 c.c. y 12 en 125 c.c., con los que ha logrado sus nueve títulos mundiales, uno en 125 c.c. (1997), uno en 250 c.c. (1999), uno en 500 c.c. (2001) y seis en MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009).



Además de sus 115 victorias, el palmarés de Valentino Rossi cuenta con nada menos que 235 podios, de los que 199 lo han sido en la "categoría reina" del motociclismo, ya sean los 500 c.c. como MotoGP, 21 en los 250 c.c. y 15 en los 125 c.c.