El turco Öncü saldrá primero en Jerez

El piloto turco Deniz Öncü (KTM) ha conquistado este sábado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de España, cuarta prueba del Mundial de motociclismo, por delante de los españoles Iván Ortolá (KTM) y David Muñoz (KTM), que sufrió una caída en su última vuelta lanzada.

?? @Denizoncu53 can aim high after dominating Friday and Saturday!



Full #Moto3 qualifying results here ??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/U4c6lNRR0r