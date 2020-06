Suspendido el Gran Premio de Italia de MotoGP

La FIM, IRTA y Dorna Sports han anunciado este miércoles la cancelación del Gran Premio de Italia, que inicialmente había sido pospuesto, como consecuencia de la pandemia por el brote de coronavirus y los cambios en el calendario.

