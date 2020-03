Suspendida la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catar de motociclismo, como consecuencia del coronavirus

Este domingo se ha suspendido, de forma oficial, la primera prueba del mundial de motociclismo 2020. En concreto, se ha suspendido la prueba de MotoGP, aunque sí se celebrarán las carreras de Moto3 y Moto2 porque los pilotos ya se encontraban en territorio catarí.

Unfortunately, due to travel restrictions, the #MotoGP class is cancelled for the #QatarGP ��#Moto2 and #Moto3 will go ahead



