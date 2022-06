Segunda pole para Dennis Foggia en Moto3; Guevara, mejor español, tercero

El piloto italiano Dennis Foggia (Honda) ha logrado este sábado la pole para la carrera de Moto 3 del Gran Premio de Catalunya, novena cita del Mundial de motociclismo, y comandará la primera fila de parrilla por delante del turco Deniz Oncu (KTM) y del español Izan Guevara (GasGas), mientras que el líder del Mundial, Sergio García Dols (GasGas), arrancará séptimo.

El transalpino, que ya dominó los últimos libres en el Circuit de Barcelona-Catalunya por delante del de Burriana, demostró su fortaleza a una vuelta para liderar la sesión por delante del 'poleman' del pasado Gran Premio de Italia y del segundo del campeonato.

Dennis from Deniz! ??



The #Moto3 grid is set for tomorrow! ??#CatalanGP ?? pic.twitter.com/CCyyDWka7Q