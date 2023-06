Un Sasaki de récord vuela en Alemania

El japonés Ayumu Sasaki no dejó lugar para la duda y se adjudicó su cuarta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido de entrenamientos para el Gran Premio de Alemania de Moto3 en el circuito de Sachsenring, con nuevo récord de la categoría. Sasaki, que suma siete 'poles' a lo largo de su carrera deportiva, rodó en 1:25.130, que es un nuevo récord absoluto de Moto3, al batir el registro que él mismo realizara en el primer día de pruebas.

Antes, desde la primera clasificación lograron el pase a la siguiente sesión los españoles David Muñoz (KTM) y Xavier Artigas (CFMoto), el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el italiano Filippo Farioli (KTM).

Ya en la segunda clasificación, que se disputó con el asfalto mejorando minuto tras minuto al no caer ni una gota de agua de lluvia, fue nuevamente Ayumu Sasaki el encargado de marcar las primeras referencias de la categoría al rodar en 1:25.963 en su cuarta vuelta. El japonés rodó casi seis décimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, el turco Deniz Öncü (KTM), con el líder del mundial, el español Daniel Holgado (KTM), en la sexta posición, por detrás del también español Jaume Masiá y del brasileño Diogo Moreira (KTM).

Entre la cuarta y la quinta vuelta prácticamente todos los pilotos realizaron su primer paso por talleres para cambiar neumático, plantear la estrategia a seguir y salir al segundo y último 'time attack'. El primero en salir, sorprendiendo a todos sus rivales para evitar que le cogiera el 'rebufo', fue Deniz Öncü, quien tras una primera vuelta de lanzamiento mejoró su registro personal para acercarse a menos de tres décimas (0.259) del tiempo rápido de Sasaki y, en su siguiente giro, volver a intentarlo, aunque sin éxito.

Sasaki marcó un espectacular 1:25.130 que le daba más de un segundo (1.092) respecto a su más inmediato perseguidor, Deniz Öncü, en lo que suponía rebajar nuevamente el récord absoluto de la categoría al rodar en 1:25.130, cuando el viernes había conseguido establecer una nueva marca 1:25.840, o lo que es lo mismo, rebajó en más de siete décimas de segundo la anterior mejor marca.

