Sam Lowes se pasea y firma una humillante pole

El británico Sam Lowes (Kalex) 'humilló' a todos sus rivales al lograr el mejor tiempo para la formación de salida del Gran Premio de España de Moto2, en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez, con más de cinco décimas de segundo sobre su inmediato perseguidor. Con Lowes como líder, se situaron también en la primera línea el español Pedro Acosta (Kalex) y el británico Jake Dixon (Kalex).

El japonés Ai Ogura (Kalex) fue el líder inicial de la primera clasificación, recuperando poco a poco el nivel que exhibió el pasado año, con un tiempo más de seis décimas de segundo más rápido que el de su inmediato perseguidor, el español Manuel 'Manugas' González, al que poco después superó el neerlandés Zonta Van der Goorbergh (Kalex), con Jeremy Alcoba (Kalex) en la cuarta posición a cuatro minutos del final.

Finalizado el tiempo de la primera clasificación, lograron el pase a la segunda Ai Ogura, Joe Roberts, Zonta Van der Goorbergh y "Manugas" González, en tanto que se quedaron fuera Jeremy Alcoba, Borja Gómez, Marcos Ramírez, Izan Guevara y Alex Escrig.

Nada más comenzar la segunda clasificación el primer líder de la misma fue el británico Jake Dixon (Kalex), secundado por el español Alonso López (Speed Up) y su compatriota Sam Lowes, seguido por el japonés Ai Ogura, pero todavía con mucho tiempo efectivo de entrenamiento por delante. Por entonces, Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex) se encontraba en la octava posición y el líder del mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex), era sexto, con Arón Canet (Kalex), duodécimo.

Pero tardó poco Acosta en asumir el "rol" de protagonista pues en su quinta vuelta se puso primero por apenas dos milésimas de segundo sobre Jake Dixon, aunque le duró poco la alegría al español, pues a su paso por meta Sam Lowes los superó a todos en más de medio segundo, 1:40.750. No tuvo tanta suerte el español Albert Arenas (Kalex), que se fue por los suelos en la curva once cuando ocupaba la novena posición y ya sin opción de continuar.

