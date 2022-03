Ritual anti-lluvia en Mandalika para que se pueda correr MotoGP

La carrera de MotoGP en el circuito de Mandalika (GP de Indonesia) estuvo marcado por la intensa lluvia que provocó que el inicio de esta se retrasara más de media hora hasta que mejorasen las condiciones meteorológicas.

De hecho, los asistentes de carrera tuvieron que lidiar no solo con la tromba de agua que estuvo cayendo intensamente sobre el circuito sino también con sustos, que afortunadamente quedaron solo en eso, cuando un rayo cayó sobre la pista de Mandalika.

Luckily the weather conditions cooled off and allowed us to race!