Marini, Arbolino y Veijer lideran en el estreno de la India

Los italianos Luca Marini (Ducati) y Tony Arbolino (Kalex), en MotoGP y Moto2, respectivamente; y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), en Moto3, han sido los más rápidos este viernes en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de la India, decimotercera cita del Mundial de motociclismo, con los españoles Jorge Martín (Ducati) y Pedro Acosta (Kalex) situándose cerca de los dominadores de sus respectivas categorías.

En el estreno del Circuito Internacional de Buddh en el Campeonato del Mundo, el hermano de Valentino Rossi ha marcado, durante la 'practice' y a pesar de irse a la grava, el mejor tiempo en la categoría reina, superando por solo ocho milésimas a Martín, actualmente segundo en la general.

A fantastic first day in the books! ?@Luca_Marini_97 leads as both @HRC_MotoGP machines make it directly into Q2 for the first time this year! ??#IndianGP ???? pic.twitter.com/yIgL4MRhfF