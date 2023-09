Bezzecchi logra la primera pole en la India en MotoGP por delante de Jorge Martín

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) consiguió la primera "pole position" en el Gran Premio de la India de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito "Buddh International" por delante del español Jorge Martín y su compatriota y líder del mundial, Francesco "Pecco" Bagnaia, ambos sobre sendas Ducati.



Precisamente Jorge Martín fue uno de los primeros protagonistas de la jornada al sufrir una caída durante los segundos entrenamientos libres que le dejó con una sola moto durante buena parte de la clasificación oficial, mientras sus mecánicos intentaban reparar a tiempo la moto dañada.

El trabajo fue intenso en el taller de Martín durante toda la primera clasificación, para intentar dar al piloto madrileño sus dos motos en la segunda clasificación, mientras en pista los pilotos buscaban acabar en una de las dos primeras posiciones que les diese el paso a la siguiente.



El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) fue la primera referencia válida, con 1:44.761, cuando se atravesaba el ecuador de la clasificación, programada a quince minutos y todos los pilotos entraban en sus talleres para preparar la segunda salida a pista con neumático nuevo de compuesto blando en el eje trasero de sus motos prácticamente todos.



Con poco más de cinco minutos y la posibilidad de dar dos vueltas rápidas como máximo, todos los pilotos regresaron a pista.



Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22) fue el primer protagonista involuntario al rodar por los suelos en ese segundo intento, lo que además de impedirle mejorar, aunque ya tenía el segundo mejor tiempo, dejaba también sin opciones a sus rivales al mostrar los comisarios de pista bandera amarilla y verse canceladas todas las vueltas rápidas de aquellos pilotos que tuviesen que pasar por el lugar del accidente del español.



Así, lograron el pase a la segunda clasificación los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y el citado Alex Márquez, que no la pudo disputar al tener que ser atendido en la clínica del circuito tras el fuerte golpe que se propinó.



En la segunda clasificación, Marc Márquez (Honda RC 213 V) estuvo muy pendiente de la salida a pista del también español Jorge Martín para intentar seguir su estela y aunque este se dio cuenta de ello e intentó "zafarse" de su persecución, no lo logró, aunque Márquez acabó por los suelos en la curva tres.



Jorge Martín, que había sufrido también un accidente en los entrenamientos libres, no tardó mucho en ponerse líder al rodar en 1:44.153 en su primer ataque, tras el cual entró en su taller.



En la segunda salida a pista el italiano Marco Bezzecchi fue el primero en romper la barrera del minuto y 44 segundos al rodar en 1:43.947, con el que desbancaba a Jorge Martín de la primera plaza, pero todavía con la opción de dar una vuelta más.



Nadie pudo con el registro de Bezzecchi, que se adjudicó la primera "pole position" del circuito "Buddh International", por delante de los también pilotos de Ducati, Jorge Martín, Francesco "Pecco" Bagnaia y Luca Marini.



La primera "no Ducati", auténtica dominadora gracias en parte a la larga recta de 1.220 metros en la que desplegar todo su potencial, fue la Honda del español Joan Mir, por delante de su compañero de equipo Marc Márquez y de la Ducati del francés Johann Zarco, que en última instancia doblegó al español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).