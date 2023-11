Primera victoria de Sasaki en la última carrera del Mundial; Aldeguer triunfa en Moto2

El piloto japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) ha conquistado este domingo la última victoria del año en la categoría de Moto3 en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, una carrera en la que el flamante campeón del mundo, el español Jaume Masià (Honda), celebró su título ante su público tras firmar un decimotercer puesto.

En una prueba en la que hasta cinco corredores llegaron con opciones de podio a la última vuelta, Sasaki mantuvo la calma para cerrar a lo grande, con su primera victoria del año y la tercera de su trayectoria en el Mundial de motociclismo, un campeonato en el que ha terminado como subcampeón del mundo.

Con ello, el nipón, que ascenderá a Moto2, se convierte en el noveno ganador distinto de 2023 en la clase pequeña, liderando un podio en el que le acompañaron el colombiano David Alonso (GasGas), confirmado como 'rookie' de año, y el español Iván Ortolá (KTM). El 'poleman', el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), y el turco Deniz Öncü (KTM) completaron el 'Top 5'.

Además, Masià se conformó con terminar decimotercero antes de festejar su título con la afición valenciana. Por su parte, José Antonio Rueda (KTM) terminó sexto; Dani Holgado (KTM) fue octavo; David Muñoz (KTM) finalizó noveno; Adrián Fernández (Honda) lo hizo decimocuarto; Xavi Artigas (CFMoto) decimonoveno; David Salvador (KTM) vigésimo primero; y Marcos Ruda (Husqvarna), vigésimo segundo. Vicente Pérez (KTM) no pudo terminar.

El piloto español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) ha cerrado el Mundial de Moto2 con una victoria este domingo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, encabezando un podio íntegramente español junto a Arón Canet (Kalex) y a Alonso López (Boscoscuro).

Con su quinto triunfo del curso y en la victoria número 100 para España en la categoría de Moto2, el murciano confirmó su tercera posición en la general del Campeonato del Mundo. Además, se convierte en el primer piloto en conseguir cuatro victorias seguidas en la cilindrada intermedia desde Toni Elías en 2010.

Nobody had anything for @aldeguer54 in the last #Moto2 race of the season! ??



Aron Canet and @AlonsoLopez_21 finish 2023 on the podium! ??#ValenciaGP ?? pic.twitter.com/wYwumG3DqQ