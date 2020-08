Remy Gardner le quita la pole a Jorge Martín

El australiano Remy Gardner (Kalex) le arrebató la 'pole position' al español Jorge Martín (Kalex) en la segunda clasificación para el Gran Premio de Austria de Moto2 que se disputa el domingo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, con el alemán Marcel Schrotter (Kalex), tercero.

Gardner sumó la segunda 'pole position' de su carrera deportiva al beneficiarse del rebufo de la moto de Jorge Navarro (Speed Up) y con 36 milésimas de segundo de ventaja sobre Jorge Martín y algo más sobre el alemán Marcel Schrotter (Kalex).

Pole position for @GardnerRemy! ��



His first pole since Assen last year! ������#Moto2 | #AustrianGP ���� pic.twitter.com/hBpkUL2jIz