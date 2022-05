Pedro Acosta se convierte en el más joven de la historia en ganar en Moto2

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (Kalex) venció el Gran Premio de Italia disputado en el circuito de Mugello y se convirtió en el piloto más joven de la historia en conseguirlo en la categoría intermedia, desbancando al también español Marc Márquez. Acosta, con 18 años y 4 días, desbanca en esa clasificación especial a un Marc Márquez que había logrado el récord en Francia en el año 2011, cuando ganó la carrera disputada en Le Mans con 18 años y 87 días.

Celestino Vietti, que no pudo puntuar al sufrir una caída, sigue líder de la clasificación provisional del mundial empatado a 108 puntos con el japonés Ogura y con Arón Canet (Kalex), que tampoco acabó la carrera al caerse cuando era segundo, tercero con 89 puntos. Pedro Acosta asciende desde la decimoséptima posición en la que llegó a Italia hasta la décima.

