Pecco Bagnaia saldrá primero en Assen

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) sumó su cuarta mejor clasificación de entrenamientos de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, en el circuito TT Assen, en el que además consiguió un nuevo récord absoluto del trazado al rodar en 1:31.504.

Bagnaia mejoró el anterior récord, que tenía el español Maverick Viñales desde el pasado año, cuando era piloto de la Yamaha YZR M 1, y rodó en 1:31.814. El líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) acabó segundo a 116 milésimas de segundo, con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en la quinta posición.

Bagnaia on pole with Quartararo and Martin hot on his heels! ??



We're all set for tomorrow's #DutchGP! ???? pic.twitter.com/eAQSa8uSsx